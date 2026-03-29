Mircea Lucescu szövetségi kapitány a csapat edzésén lett rosszul, majd kórházba szállították. A román válogatott vasárnap este utazik Szlovákiába, de az már most biztosnak tűnik, hogy ezt edzője nélkül teszi majd meg az együttes.

Mircea Lucescu 2024-ben vette át ismét a román válogatott szövetségi kapitányi pozícióját, előtte több európai sztárcsapatnál is megfordult, sőt 1981 és 1986 között irányította is a nemzeti együttest. A 80 éves szakember legutóbb vereséget szenvedett a világbajnoki pótselejtezőben, mellyel eldőlt, hogy Románia nem lesz ott a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon.

Mircea Lucescu, a román válogatott szövetségi kapitánya
Fotó: ALEX NICODIM / NurPhoto

Kórházba került a román válogatott edzője

A gsp.ro vasárnapi cikke szerint Mircea Lucescu elájult a románok reggeli edzésén, majd azonnal kórházba szállították a 80 éves szakembert. Az edző éppen a tréning előtti megbeszélést tartotta, amikor hirtelen elhallgatott, leült egy székre, és a szemtanúk állítása szerint úgy tűnt, mintha nem kapna levegőt. A válogatott orvosi stábja azonnal reagált a helyzetre, az edző állapotának stabilizálása után pedig kórházba szállították, ahol az első hírek szívritmuszavarról szóltak.

A szövetségi kapitány állapota jelenleg stabil. Ennek ellenére, a hatályos orvosi protokolloknak megfelelően és minden kockázat kizárása érdekében, Mircea Lucescut a főváros egyik kórházába szállították alapos kivizsgálásra és szakorvosi megfigyelésre”

− olvasható a román szövetség közleményében.

Lucescut januárban ugyanebben a kórházban kezelték, akkor egy hónapot töltött bent, miután az év elején ismét jelentkeztek az egészségügyi problémái. A 80 éves tréner, aki az elmúlt hetekben már többször is szorult kórházi ellátásra, ennek ellenére maradt Románia élén. 

A román szövetségi kapitány októberben jelentette be, hogy sikertelen vb-kijutás esetén távozik a kispadról, csapata kedden játszik felkészülési mérkőzést Szlovákia ellen.

  • Kapcsolódó tartalom

 

