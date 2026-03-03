Cristiano Ronaldo Rijádban él párjával, Georgina Rodriguezzel és öt gyermekével, így értelemszerűen az ő életüket sem kerülte el a Közel-Keleten tomboló háborús konfliktus. A szaúdi fővárosból tömegesen menekülnek a külföldiek, s egy kedd reggel megjelent sajtóhír szerint az ötszörös aranylabdás legenda is így tehetett, miután az online repüléskövető oldalak kiszúrták Ronaldo Bombardier Global Express 6500 típusú magángépét, ahogy Madridban landol.

Cristiano Ronaldo, a szaúdi al-Nassr futballistája

Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Ronaldo tényleg elmenekült a térségből?

A portugál világsztár 61 millió fontot érő új Bombardier repülője este 8 órakor szállt fel, és hajnali 1 óra körül landolt Madridban, Egyiptom és a Földközi-tenger fölött haladva. Hivatalos megerősítés még nem érkezett arról, hogy Ronaldo a családjával együtt tényleg elhagyta-e Szaúd-Arábiát, ám több átigazolási hírekkel foglalkozó szakember is úgy véli, ez messze nem az igazság.

„A nemzetközi média Cristiano Ronaldóról szóló hírei, miszerint családjával együtt elhagyta Szaúd-Arábiát, messze nem felelnek meg a valóságnak. Ez egy hamis hír, mivel Cristiano az utolsó mérkőzésen történt események után jelenleg az al-Nassr csapatánál gyógykezelésen vesz részt. Nem hagyta el Szaúd-Arábiát, hogy visszatérjen Madridba” – írta ki kedd délután Fabrizio Romano. Az olasz transzferguru véleményét Ben Jacobs újságíró is osztja, aki kiemelte, hogy a konfliktus ellenére a szaúdi labdarúgó-bajnokság az eredeti tervek szerint folytatódik.

🚨❌ Reports on international media about Cristiano Ronaldo who left Saudi Arabia with his family are wide of mark.



It’s a fake news as Cristiano is now doing threatment at Al Nassr training ground after issues in last game.



Cristiano has not left Saudi to return to Madrid. pic.twitter.com/xKYlYfuVA0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026

Jelenleg sérüléssel küszködik a portugál legenda

Ronaldo izomprobléma miatt hagyta el idő előtt a pályát az al-Fahya elleni bajnokin, amit az al-Nassr 3-1-re megnyert. A sérülés súlyosságáról azóta nem érkezett bővebb információ, egyes szurkolók azonban aggodalmukat fejezték ki, hogy kedvencük világbajnoki szereplése veszélybe kerülhetett.

Ami az al-Nassrt illeti, a rijádi alakulat március 7-én lép pályára a Neom SC ellen, míg az ázsiai Bajnokok Ligája-találkozókat elhalasztotta az Ázsiai Labdarúgó-szövetség a közel-keleti háborús helyzet miatt. Mintha a korábban megjelent sajtóhírekre reagáltak volna, az együttes keddi posztjában Ronaldo is megjelenik, ráadásul az első helyen.