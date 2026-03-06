Live
Jorge Jesus, a szaúdi Al-Nassr vezetőedzője bővebb információt közölt az ötszörös aranylabdás állapotáról. A portugál tréner jelentése szerint Cristiano Ronaldo sérülése sajnos súlyosabb a vártnál, ezért Madridba utazik további kezelésre.

Cristiano Ronaldót február 28-án, az Al-Fayha elleni bajnoki mérkőzésen kellett idő előtt lecserélni, de akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy az ötszörös aranylabdás kisebb sérülést szenvedett. Azóta a portugál sztárról több álhír is keringett, miszerint a Közel-Keleten tomboló háború miatt Madridba menekült, s bár a konfliktus miatt tényleges elhalasztották az ázsiai Bajnokok Ligája küzdelmeit, Ronaldo esetében nem volt szó menekülésről.

Nassr's Portuguese forward #07 Cristiano Ronaldo reacts during the Saudi Pro League football match between Al-Nassr FC and Al-Qadsiah at al-Awwal Park stadium in Riyadh on January 8, 2026. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)
Cristiano Ronaldo hosszabb kihagyás előtt áll
Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Mikor térhet vissza Ronaldo?

Az Al-Nassr korábbi jelentése szerint a portugál klasszis combizomsérülést szenvedett, amiért a Neom elleni bajnokit biztosan ki kell hagynia, azonban a pénteki hírek már nem voltak ennyire biztatóak. Jorge Jesus, a rijádi együttes vezetőedzője sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Ronaldo sérülése súlyosabb a vártnál.

Az utolsó mérkőzésen izomproblémák miatt hagyta el a pályát. A vizsgálatok után viszont egyértelművé vált, hogy a sérülése súlyosabb, és több pihenést igényel

fogalmazott a portugál szakember, aki azt is elárulta, hogy nem Szaúd-Arábiában kezelik a játékosát.

„Cristiano Spanyolországba utazott, ahogy a többi játékos is. Sérülése Madridban igényel kezelést azzal a szakemberrel, akivel mindig is dolgozott. Reméljük, hogy gyorsan visszatér, hogy segítsen a csapatnak” – tette hozzá.

Az A Bola című lap információi szerint Ronaldo legalább 2-4 hétig lesz harcképtelen, így minden bizonnyal több bajnoki mérkőzést is ki kell hagynia, azonban a világbajnoki szereplése nem került veszélybe.

A 41 éves csatár négy napot tölt Spanyolországban, ahova a párja, Georgina Rodriguez és öt gyermeke is vele tartott. Érdemes megjegyezni, hogy március 3-án egyszer már felrobbant az internet, amikor kiderült, hogy a portugál 61 millió fontot érő magángépe Madridban landolt. Ezzel egy napon pedig az Al-Nassr friss képet posztolt a játékosról, „elmenekülését” pedig több ismert újságíró is álhírnek nevezte. Akárhogyan is történt, Jesus most megerősítette Ronaldo távozását, aki minden bizonnyal hamarosan vissza is tér.

