Cristiano Ronaldót február 28-án, az Al-Fayha elleni bajnoki mérkőzésen kellett idő előtt lecserélni, de akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy az ötszörös aranylabdás kisebb sérülést szenvedett. Azóta a portugál sztárról több álhír is keringett, miszerint a Közel-Keleten tomboló háború miatt Madridba menekült, s bár a konfliktus miatt tényleges elhalasztották az ázsiai Bajnokok Ligája küzdelmeit, Ronaldo esetében nem volt szó menekülésről.

Cristiano Ronaldo hosszabb kihagyás előtt áll

Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Mikor térhet vissza Ronaldo?

Az Al-Nassr korábbi jelentése szerint a portugál klasszis combizomsérülést szenvedett, amiért a Neom elleni bajnokit biztosan ki kell hagynia, azonban a pénteki hírek már nem voltak ennyire biztatóak. Jorge Jesus, a rijádi együttes vezetőedzője sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Ronaldo sérülése súlyosabb a vártnál.

Az utolsó mérkőzésen izomproblémák miatt hagyta el a pályát. A vizsgálatok után viszont egyértelművé vált, hogy a sérülése súlyosabb, és több pihenést igényel

– fogalmazott a portugál szakember, aki azt is elárulta, hogy nem Szaúd-Arábiában kezelik a játékosát.

„Cristiano Spanyolországba utazott, ahogy a többi játékos is. Sérülése Madridban igényel kezelést azzal a szakemberrel, akivel mindig is dolgozott. Reméljük, hogy gyorsan visszatér, hogy segítsen a csapatnak” – tette hozzá.

🚨 Jorge Jesus: “After tests, we see the injury suffered by Cristiano Ronaldo was more serious than expected”.



“Cristiano will now travel to Spain, like other players who went for treatment when they were injured. His injury required treatment in Madrid with his personal… pic.twitter.com/uCb70kgiGg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2026

Az A Bola című lap információi szerint Ronaldo legalább 2-4 hétig lesz harcképtelen, így minden bizonnyal több bajnoki mérkőzést is ki kell hagynia, azonban a világbajnoki szereplése nem került veszélybe.

A 41 éves csatár négy napot tölt Spanyolországban, ahova a párja, Georgina Rodriguez és öt gyermeke is vele tartott. Érdemes megjegyezni, hogy március 3-án egyszer már felrobbant az internet, amikor kiderült, hogy a portugál 61 millió fontot érő magángépe Madridban landolt. Ezzel egy napon pedig az Al-Nassr friss képet posztolt a játékosról, „elmenekülését” pedig több ismert újságíró is álhírnek nevezte. Akárhogyan is történt, Jesus most megerősítette Ronaldo távozását, aki minden bizonnyal hamarosan vissza is tér.