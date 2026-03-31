„Nem kaptunk gólt, ez volt a fő cél ezen a két meccsen, ez sikerült. Védekezésben jobbak leszünk, mit a közelmúltban, ami jó hír” – kezdte a görögök elleni meccs értékelését Marco Rossi.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Marco Rossi sokat tanult az új játékosokról

„Voltak egyértelmű helyzeteink, de ezek ma nem sikerültek, ez előfordul, de fontos volt, hogy legyenek helyzeteink. A képességek megvannak, biztosan be fogunk találni, a lényeg a stabil védekezés. Elégedett vagyok de nem az eredménnyel mert mindig nyerni akarunk, de az ellenfél is egy remek csapat. Sok játékos tudott hozzátenni, az újakról sokat tanultunk, a többieket már ismerjük. Egy dolog kezdeni és másik beállni csereként, majd erre is figyelni kell a jövőben, hiszen minden meccs a végén dől el, ezért nagyon fontosak a cserék is. Jól teljesítettünk ilyen szempontból is, hasznos információkat szereztünk” – emelte ki Marco Rossi az M4 Sportnak, aki hozzátette: nagyon örült annak, hogy a szurkolók újra a nevét skandálták.

A magyar csapat így egy győzelemmel és egy döntetlennel kezdte az évet.