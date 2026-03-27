Az angol válogatott korábbi szövetségi kapitánya az 1980-as évek elején pályaedzőként, majd rövid ideig vezetőedzőként dolgozott már a klubnál, amely jelenleg a 24 csapatos bajnokság tabellájának 16. helyén áll. Roy Hodgson – aki korábban Gera Zoltán edzője is volt a Fulham csapatánál – pénteken állt munkába, első mérkőzését pedig egy hét múlva a Charlton Athletic ellen játssza az ő irányításával régi-új csapata.

Roy Hodgson 78 évesen ismét vezetőedzői munkát vállalt

Roy Hodgson 44 év után tér vissza

Az MTI azt írja, hogy az Internazionale, a Liverpool FC, a Fulham és a Watford korábbi trénerének szerződése a szezon végéig, hét meccsre szól.

Az edzőként 1976 óta dolgozó Hodgson legutóbb a Premier League-ben szereplő Crystal Palace-nál tevékenykedett - onnan két évvel ezelőtt távozott -, akkoriban lett minden idők legidősebb szakvezetője az angol élvonalban.

A legidősebb aktív labdarúgóedző a walesi Ivor Powell volt, aki 2006-ban, 90 évesen bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe. Jelenleg a román válogatott szövetségi kapitánya, a 80 éves Mircea Lucescu a korelnök az edzői kar aktív tagjai között.