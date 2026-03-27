Rendkívüli

Putyin bejelentésétől rettegett Brüsszel – ez nagyon fog fájni

A 78 éves Roy Hodgson lett az angol másodosztályú Bristol City labdarúgócsapatának megbízott vezetőedzője. Roy Hodgson, aki korábban Gera Zoltán edzője is volt a Fulhamnél, 44 év után tér vissza a Bristol City csapatához.

Az angol válogatott korábbi szövetségi kapitánya az 1980-as évek elején pályaedzőként, majd rövid ideig vezetőedzőként dolgozott már a klubnál, amely jelenleg a 24 csapatos bajnokság tabellájának 16. helyén áll. Roy Hodgson – aki korábban Gera Zoltán edzője is volt a Fulham csapatánál – pénteken állt munkába, első mérkőzését pedig egy hét múlva a Charlton Athletic ellen játssza az ő irányításával régi-új csapata.

Crystal Palace's English manager Roy Hodgson looks on during the English Premier League football match between Newcastle United and Crystal Palace at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on October 21, 2023. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)
Roy Hodgson 44 év után tér vissza

Az MTI azt írja, hogy az Internazionale, a Liverpool FC, a Fulham és a Watford korábbi trénerének szerződése a szezon végéig, hét meccsre szól.

Az edzőként 1976 óta dolgozó Hodgson legutóbb a Premier League-ben szereplő Crystal Palace-nál tevékenykedett - onnan két évvel ezelőtt távozott -, akkoriban lett minden idők legidősebb szakvezetője az angol élvonalban.

A legidősebb aktív labdarúgóedző a walesi Ivor Powell volt, aki 2006-ban, 90 évesen bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe. Jelenleg a román válogatott szövetségi kapitánya, a 80 éves Mircea Lucescu a korelnök az edzői kar aktív tagjai között.

