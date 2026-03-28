A Manchester United januárban menesztette a portugál edzőt. Rúben Amorimot most hazájában kapták lencsevégre a Manchester City sportigazgatójával.

Fotó: PETER POWELL / AFP

Mit csinál Rúben Amorim Hugo Vianával?

Amorimot janurban, a Manchester United Leeds eleni 1-1-es döntetlenjét követően menesztették, és állítólag 12 millió fontos végkielégítést kapott. A portugál szakember 14 hónapos manchesteri kálváriája után most próbál feltöltődni, egyelőre még nem vállalt munkát más klubnál. A Vörös Ördögök azóta lenyűgöző teljesítményt nyújtanak Michael Carrick irányítása alatt, tíz meccsből hetet megnyertek.

Rúben Amorimot most Portugáliában látták, amint a United városi riválisának, a Manchester City sportigazgatójával padelezett a napsütéses lisszaboni Padel Expóban.

Despite his tough ending at Old Trafford, Amorim looked relaxed, while some… pic.twitter.com/UrxncsPk25 — MatchDay Central (@MatchDCentral) March 28, 2026

Hugo Viena és Amorim hihetettelenül közel állnak egymáshoz: csapattársak voltak a Bragában, és korábban együtt dolgoztak a Sporting Lisszabonnál is.

Viena tavaly áprilisban lett a Manchester City sportigazgatója. Azóta olyan sztárokat szerződtetett, Pep Guardiola csapatának újjáépítése céljából, mint Rayan Cherki, Antoine Semenyo és Marc Guehi.

Ez volt a második alkalom, hogy lencsevégre kapták Amorimot a Manchester Unitedtól való távozását követően. A múlt hónapban a Qatar Openen tűnt fel, amikor a tenisz tornán Carlos Alcaraz meccsét nézte a lelátóról. A Sky Sport kommentátorait meglepte az edző feltűnése, egyikük viccesen megjegyezte: „ó, Ruben Amorim az. Van egy kis szabadideje mostanában. Élvezi a teniszt”.

Korábbi játékosa, Matheus Cunha háláját fejezte ki és arról beszélt, Amorim is hozzátett a United formajavulásához.

„Nagyon hálás vagyok mindenért, amit Ruben Amorim tett. Amikor változnak a dolgok, nagyon könnyű a múltat csak problémaként látni, de épp az ellenkezője az igaz. Ő egy hihetetlen ember, sok játékos miatta érkezett a csapathoz. Szóval szerintem neki is nagy szerepe van abban a sikerben, amit most elérünk” – vélekedett Cunha.