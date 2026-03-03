A Real Madrid pocsék formába került a La Ligában, egymást követő második bajnokiját veszítette el. Vinícius Júniorék ezúttal hazai pályán szenvedtek sokkoló vereséget a városi rivális Getafe együttesétől, így az éllovas Barcelonával szemben már négy pont a hátrányuk a tabellán. A vendégcsapatnál a bravúrgyőzelem ellenére nem felhőtlen az öröm, ugyanis még mindig nehezen emésztik meg, hogyan maradhatott a pályán a Real német válogatott védője, Antonio Rüdiger.
Antonio Rüdigert ki kellett volna állítani?
A madridi mérkőzés után a Marca felemlegette a 27. percben történt esetet, amikor Rüdiger térddel arcon rúgta a Getafe védőjét, Diego Ricót.
Ez egy olyan eset, amelyet a VAR-nak kellett volna felülvizsgálnia, mert véleményem szerint a Real Madrid védőjét ki kellett volna állítani, hiszen térddel arcon találta Ricót”
– mondta a korábbi játékvezető, Pérez Burrull a Radio MARCA „Marcador” című műsorában.
Alejandro Muñiz Ruiz játékvezető ezért a megmozdulásért nem adott piros lapot, a hajrában azonban mindkét csapatból kiállított egy-egy játékost.
A Realból a csereként beállt Franco Mastantuono kapott azonnali pirosat a 95. percben egy sportszerűtlen megmozdulásért, a Getafe csapatából pedig Adrián Liso jutott a kiállítás sorsára – második sárga lappal – időhúzás miatt.
