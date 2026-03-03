Live
Rendkívüli

Zelenszkij beszólt Orbán Viktornak – a kemény válasz nem maradt el

Irán

„Összeverjük őket" – Trump újabb kemény üzenetet küldött Iránnak

A Real Madrid megalázó vereséget szenvedett hazai pályán a Getafe ellen. Álvaro Arbeloa együttese az első félidőben még nagyobb bajba kerülhetett volna, ám az ellenfelét arcon rúgó Antonio Rüdigert a játékvezető nem állította ki.

A Real Madrid pocsék formába került a La Ligában, egymást követő második bajnokiját veszítette el. Vinícius Júniorék ezúttal hazai pályán szenvedtek sokkoló vereséget a városi rivális Getafe együttesétől, így az éllovas Barcelonával szemben már négy pont a hátrányuk a tabellán. A vendégcsapatnál a bravúrgyőzelem ellenére nem felhőtlen az öröm, ugyanis még mindig nehezen emésztik meg, hogyan maradhatott a pályán a Real német válogatott védője, Antonio Rüdiger.

Antonio Rüdigernek nem a Getafe elleni volt élete meccse
Antonio Rüdigernek nem a Getafe elleni volt élete meccse
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Antonio Rüdigert ki kellett volna állítani?

A madridi mérkőzés után a Marca felemlegette a 27. percben történt esetet, amikor Rüdiger térddel arcon rúgta a Getafe védőjét, Diego Ricót.

Ez egy olyan eset, amelyet a VAR-nak kellett volna felülvizsgálnia, mert véleményem szerint a Real Madrid védőjét ki kellett volna állítani, hiszen térddel arcon találta Ricót” 

– mondta a korábbi játékvezető, Pérez Burrull a Radio MARCA „Marcador” című műsorában. 

Alejandro Muñiz Ruiz játékvezető ezért a megmozdulásért nem adott piros lapot, a hajrában azonban mindkét csapatból kiállított egy-egy játékost. 

A Realból a csereként beállt Franco Mastantuono kapott azonnali pirosat a 95. percben egy sportszerűtlen megmozdulásért, a Getafe csapatából pedig Adrián Liso jutott a kiállítás sorsára – második sárga lappal – időhúzás miatt.

