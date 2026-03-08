Live
Nem múlt sokon a szombat esti meglepetés. Ryan Reynolds csapata, az angol másodosztályú Wrexham kis híján kiejtette a Chelsea-t a labdarúgó FA-kupából, miután kétszer is vezetést szerzett a Premier League-óriás ellen. Az együttest részben tulajdonló színész a lelátóról figyelte az eseményeket, a mérkőzés végén pedig mindenkinek gratulált a feleségével együtt.

Mint ismert, az angol labdarúgó FA-kupa nyolcaddöntőjében a Chelsea 4-2-es győzelmet aratott a másodosztályú Wrexham otthonában, továbbjutva ezzel a kiírás következő körébe. Ryan Reynolds csapata sokáig reménykedhetett a csodában, hiszen két alkalommal is vezetést szerzett a találkozón, és talán egy kevés rutin hiányzott ahhoz, hogy az együttes továbbjutást ünnepeljen. 

Ryan Reynolds természetesen a helyszínről szurkolt a csapatának
Ryan Reynolds természetesen a helyszínről szurkolt a csapatának
Fotó: PETER POWELL / AFP

Ryan Reynolds a kiesés ellenére hihetetlenül büszke

Amikor a 78. percben Callum Doyle második alkalommal is vezetéshez juttatta a Wrexhamet, akkor a hazai szurkolók kicsit már el is hihették, hogy ezzel a továbbjutás is meglehet, azonban az élet más forgatókönyvet írt. Előbb Josh Acheampong egyenlített, majd George Dobson piros lapot kapott, és az angol másodosztályú csapat hiába védekezte a rendes játékidőt, a Chelsea végül 4-2-re nyert a hosszabbításban.

Három évvel ezelőtt ezen a héten döntetlent játszottunk a Maidenhead Uniteddel. Ma hosszabbításra kényszerítettük a Chelsea-t. Hihetetlenül büszke vagyok a Wrexham mai teljesítményére

– írta ki hivatalos X-oldalára a színész, akinek van is mire büszkének lennie, hiszen a bajnokságban jelenleg a feljutásért küzd a csapata, évekkel ezelőtt ez még elképzelhetetlen volt.

Felesége is vigasztalta a büszke színészt

Ryan Reynolds felesége, a szintén színész Balke Lively is a helyszínen tekintette meg a szombati FA-kupa nyolcaddöntőt, és az internetre felkerült képek alapján ő is átérezte a férje és a játékosok szomorúságát. A meccs után a házaspár lement a pályára, hogy gratuláljanak a futballistáknak, Lively pedig egy plüssmackót tartott a kezében. 

Ráadásul a Daily Mail cikke szerint a színésznő lepődött meg a legjobban, amikor Sam Smith már a mérkőzés elején vezetéshez juttatta a csapatukat, majd kiemelték, hogy a bírósági ügyek óta mintha kicserélték volna.

A Chelsea tehát kupatovábbjutással hangolódott rá a Paris Saint-Germain elleni BL-mérkőzésre, míg a Wrexham a bajnokságban folytatja, amely során a Hull ellen lép pályára.

