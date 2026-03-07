Az angol labdarúgó FA-kupa nyolcaddöntőjének szombati játéknapján az Arsenal történelmet írva jutott tovább a kiírás következő körébe. Mikel Arteta, az Ágyúsok menedzsere ugyanis két 16 éves játékost, Max Dowmant és Marli Salmont is a kezdőcsapatába nevezte a harmadosztályú Mansfield ellen, az Opta szerint pedig erre még nem volt példa a Premier League történetében. Az alacsonyabban rangsorolt csapat végül büszkén vonulhatott le a pályáról, hiszen rendesen megnehezítette az Arsenal dolgát, majd jöhetett a Chelsea találkozója, amely Ryan Reynolds mellékszerepésével hasonlóan izgalmasra sikerült.

Természetesen Ryan Reynolds is a helyszínen tekintette meg a Wrexham meccsét

Fotó: PETER POWELL / AFP

Ryan Reynolds csapata közel járt a csodához

A Wrexham a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest, majd az Ipswich Town legyőzésével jutott be az FA-kupa nyolcaddöntőjébe, ott azonban hatalmas feladatot kapott a Chelsea személyében. Liam Rosenior csapata jelenleg ötödik az angol élvonalban, a Bajnokok Ligájában pedig a Paris Saint-Germain elleni párharcra készült. Azonban a londoniakat hamar sokkolta a házigazda, amikor a 18. percben Sam Smith révén megszerezte a vezetést, és egészen egy félidőn át tartotta is az előnyt.

Aztán a Chelsea egy öngóllal egyenlített, a fordulást követően pedig már ismét Ryan Reynolds csapata örülhetett, ugyanis a 79. percben a Wrexham visszavette a vezetést. Viszont nem tartott sokáig a csoda, Josh Acheampong percekkel később egyenlített, és hosszabbításra mentette a mérkőzést, amit az időközben emberhátrányba került „kiscsapat” már nem bírt idegekkel. A mindent eldöntő találatot Alejandro Garnacho jegyezte, Joao Pedro pedig beállította a 4-2-es végeredményt, vagyis a Chelsea bejutott az FA-kupa negyeddöntőjébe.

A játéknap utolsó mérkőzésén a Newcastle United otthonában látogatott az a Manchester City, amely szerdán, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Real Madrid otthonában lép pályára. Pep Guardiola együttese rosszul kezdte a találkozót, hiszen már a 18. percben hátrányba került, de aztán megrázta magát, s Savinho egyenlítése után a második félidőben hamar lerendezte a lényegi kérdéseket.