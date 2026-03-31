Leroy Sané csak csereként lépett pályára a Németország-Ghána felkészülési mérkőzésen. Sallai Roland klubtársát nem fogadták örömmel a hazai szurkolók, akik kifütyülték a 30 éves szélsőt.

A németek a 88. percben harcolták ki a győzelmet a ghánai válogatott ellen a Stuttgartban rendezett barátságos mérkőzésen. Sallai Roland klubtársa, Leroy Sané a 78. percben lépett pályára, majd nem sokkal később gólpasszt adott a győztes találatot jegyző Deniz Undavnak.

Sallai Roland klubtársa, Leroy Sané a hajrában állt be csereként a ghánaiak elleni meccsen
Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Sallai Roland klubtársát kifütyülték

A 30 éves szélsőt Julian Nagelsmann szövetségi kapitány a hajrában küldte be Nick Woltemade helyére. 

Sanét nem fogadták kitörő örömmel a német szurkolók, a Galatasaray játékosa hangos füttyszó közepette lépett pályára. 

A Manchester City és a Bayern München korábbi sztárja nincs élete formájában, a török élvonalban két meccset ki kell hagynia piros lapos eltiltása miatt.

Leroy Sane was booed by his own fans after coming on as a substitute against Ghana
by u/977x in soccer

Sané tavaly nyáron igazolt a Galatasarayhoz, az isztambuli klubban a magyar válogatott Sallai Roland is a csapattársa. Eddig nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a Bajnokok Ligájában 10 mérkőzésen lépett pályára, de gólt nem szerzett, a bajnokságban 21 meccsen 6 találatnál és 4 gólpassznál jár. A nemzeti csapatban legutóbb tavaly novemberben volt eredményes, a szlovákok ellen 6-0-ra megnyert vb-selejtezőn kétszer is a kapuba talált.

  • Kapcsolódó cikkek
Szörnyű hírt kapott a német válogatott focista, miután élete meccsét játszotta
Sallai Roland távozhat a Galatától, visszatérhet Németországba
Bunyózott Sallai Roland riválisa, ez a botrány kicsinálhatja a Galatasaray sztárját

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!