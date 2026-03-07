A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Besiktas otthonában lépett pályára, azonban már a 20. percben főszerepbe került a játékvezetés. Történt ugyanis, hogy Baris Alper Yilmaz a pálya bal oldalánál betört a tizenhatoson belülre, az akció végén pedig összeütközött a hazaiak védőjével, s a földön maradt.

Sallai Roland kezdőként lépett pályára a Besiktas ellen

Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

Sallai Roland csapata végül nem kapott tizenegyest

A mérkőzés játékvezetője már az ütközéskor jelezte, hogy nem ítél büntetőt, s ez akkor sem változott, amikor a játékteret elhagyta a labda. Később a Galatasaray a hivatalos X-oldalára is kiposztolta az esetet, és feltette a nagy kérdést mindenkinek.

Mi kell még a büntetőhöz? Ma szabad az ellenfél lábára rálépni? – olvasható a bejegyzésben.

Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugün ayağa basmak serbest mi? pic.twitter.com/mqw4wtmN4f — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 7, 2026

A tizenegyes tehát elmaradt, a gól azonban nem, hiszen kevesebb mint húsz perccel később Leroy Sané előkészítéséből Victor Osimhen megszerezte a vezetést, így a szünetre Galata-vezetéssel vonulhattak szünetre a felek. Persze a Besiktas sem maradt adós a reklamálással, ott Sané talpalását emelték ki, amiért a német válogatott játékos sárga lapot kapott.

Azonban az indulatok a második félidőben sem tűntek el, a németet pedig hamar kiállították, amikor a 62. percben ismét letalpalta az ellenfelét, Sané a szabálytalanságot követően gyakorlatilag egyből megindult az öltözőbe. Viszont a házigazda az emberelőny ellenére sem tudott egyenlíteni, így a Sallaiék vihették haza a három pontot, kedden pedig jöhet a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő isztambuli odavágója.