A történetnek a török lapok szerint van egy erős öltözői mellékszála is. A beszámolók alapján Özbek az első, 1-0-ra megnyert mérkőzés után ment be gratulálni a játékosoknak, és ekkor került szóba a prémium összege. Sajtóhírek szerint az alku 3 millió euróról indult, majd Sallai Roland csapattársát, az első meccs legjobbját, Victor Osimhent megkérdezte az elnök, hogy mennyi legyen a tét? Mire a játékos azt mondta: legyen inkább öt.

Sallai Roland Galatája legyőzte Szoboszolai Liverpoolját, de a továbbjutás még nem dőlt el

Fotó: Burak Basturk/Middle East Images via AFP

Sallai klubja már előnyből várja a visszavágót

A prémiumról szóló hírek azért is kaptak ekkora figyelmet, mert a Galatasaray kedden 1–0-ra legyőzte a Liverpoolt a nyolcaddöntő első mérkőzésén. A visszavágót március 18-án rendezik az Anfielden, vagyis a török csapat valóban karnyújtásnyira került a negyeddöntőtől. Ez ad valódi súlyt annak, hogy a klubvezetés extra bónusszal próbálhatta még jobban feltüzelni a keretet.

A továbbjutás önmagában is hatalmas üzlet

A jelentős prémium mögött üzleti logika is állhat. A 2025–26-os Bajnokok Ligájában a nyolcaddöntős részvétel 11 millió eurót ér, a negyeddöntőbe jutás pedig további, nagyjából 12,2–12,5 millió eurós bevételt jelent a kluboknak. Ehhez még hozzájönnek a közvetítési bevételek, a jegyértékesítésből származó pénzek és más kereskedelmi tételek, vagyis egy ilyen továbbjutás pénzügyileg is komoly értéket képviselhet a Galatasaray számára.

Nagy pénz, de nem fejenként

Fontos ugyanakkor, hogy az 5 millió euró nem fejenként járna, hanem a teljes keret között oszlana meg. Ha 25 játékossal számolunk, az fejenként nagyjából 200 ezer eurót jelentene. Ez közel 80 millió forint, vagyis ha a Galatasaray valóban kiejti a Liverpoolt, Sallai Roland is jelentős prémiumra számíthat.