A Süper Lig legutóbbi frissítésében több játékos értéke módosult, köztük a Galatasaray magyar légiósáé is. Sallai Roland jelenlegi 12 millió eurós értéke ugyan elmarad a pályafutása csúcsát jelentő, Freiburgnál elért körülbelül 16 millió eurós becsléstől, de azt jelzi, hogy a játékos teljesítményét továbbra is stabilnak tartják.

Szoboszlai Dominik és Sallai Roland: melyikőjük a jobb hátvéd?

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Sallai Roland nem a megszokott poszton

Sallai helyzete abból a szempontból is érdekes, hogy klubcsapatában nem mindig eredeti posztján szerepel. A magyar közönség elsősorban támadóként vagy szélsőként ismeri – a válogatottban is ebben a szerepkörben játszik –, a Galatasarayban azonban több alkalommal jobbhátvédként vagy jobb oldali szárnyvédőként kapott szerepet. Olyannyira, hogy a Transfermarktnál a játékos pozíciójára már azt írják, Sallai nem is támadó, hanem jobbhátvéd (Position: Defender - Right-Back).

Ez a fajta alkalmazkodás a modern futballban egyre gyakoribb: a szélső támadók közül sokan kerülnek mélyebbre a pályán, ahol egyszerre kell védekezniük és támadásokat indítaniuk.

Hasonló a helyzet, mint Szoboszlai esetében

Bizonyos értelemben Sallai hasonló helyzetben van, mint Szoboszlai Dominik. A magyar válogatott csapatkapitánya klubcsapatában szintén más szerepkörben játszik időnként, mint a nemzeti együttesben, Arne Slot kényszerből számos alkalommal jobb oldali védőként vetette be a szezon során.

Sallai esetében is ez látható: a válogatottban továbbra is támadóként számít rá Marco Rossi, klubszinten viszont gyakran a jobb oldali védelemben kap feladatot.

Sallai Roland eddigi klubváltásai

2016 – Puskás Akadémia → Palermo (kölcsön): kb. 300 ezer euró

2017 – Puskás Akadémia → APOEL Nicosia: kb. 2 millió euró

2018 – APOEL → SC Freiburg: kb. 4,5 millió euró

2024 – SC Freiburg → Galatasaray: kb. 6 millió euró

A sokoldalúság érték a modern futballban

Az értéknövekedés azt mutatja, hogy Sallai teljesítményét akkor is pozitívan értékelik, ha új szerepkörben kell helytállnia. A modern futballban a taktikai rugalmasság egyre fontosabb, és egy olyan játékos, aki támadóként és szélsővédőként is bevethető, komoly értéket jelenthet csapata számára. Olyannyira, hogy Sallai kapcsán már az is felmerült, hogy a Liverpool szerződteti. Hogy milyen posztra? Jobbhátvédként, mondhatni, Szoboszlai helyére.