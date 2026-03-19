A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Liverpool 4-0-s győzelmet aratott a Galatasaray elleni párharc visszavágóján, vagyis Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata ott van a legjobb nyolc között. A magyaros mérkőzésen Sallai Roland szintén kezdőként léphetett pályára, de a magyar válogatott szélső sem tudta megakadályozni a liverpooli hengert, ráadásul a török együttes súlyos veszteségeket szenvedett.
Sallai Roland csapata súlyos veszteségeket könyvelhetett el
Nem elég a súlyos liverpooli vereség, a Galatasaray két támadóját is elvesztette a Liverpool elleni BL-nyolcaddöntőben, ez pedig a török bajnokságra is hatással lehet. Előbb Victor Osimhen ütközött Ibrahime Konaté-val, a nigériai gólgyárost hosszú perceken keresztül kellett ápolni, Okan Buruk vezetőedző pedig a szünetben látta be, hogy nincs értelme a pályán tartani.
A Galata csütörtöki közleményéből kiderül, hogy Osimhen kéztörést szenvedett, az esetleges műtétről pedig az elkövetkező napokban fog dönteni az orvosi stáb. Kiesése nagy érvágás lenne Sallaiéknak, hiszen a 27 éves csatár a 2025-2026-os szezonban is zsákszámmal termeli a gólokat, 29 tétmérkőzésen 19 alkalommal volt eddig eredményes.
A török élvonalat jelenleg négy ponttal vezeti a Galata, viszont egy bajnokival kevesebbet játszott a legfőbb riválisoknál.
Noa Lang ujját már a mérkőzés után megműtötték
A 26 éves holland szélső Osimhennél is rosszabbul járt. Lang a hajrában vívott egy párharcot Curtis Jonesszal, melynek végén a holland támadó elveszítette egyensúlyát, és az alapvonalon kívülre került, ahol egy reklámtábla állította meg. Balszerencséjére viszont olyan rosszul érkezett, hogy a két tábla összezáródott attól, ahogyan rájuk támaszkodott, ennek következtében pedig leszakadt az egyik ujjperce.
Rögtön érződött, hogy nagy a baj, Langot végül sokkos állapotban szállították kórházba, és azonnal megműtötték.
A párharc győztese, a Liverpool a Paris Saint-Germain ellen lép pályára a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.
- Kapcsolódó tartalmak