Hiába az egygólos előny, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool hazai pályán ütötte ki a Galatasarayt, és 4-1-es összesítéssel bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe. A szerda esti mérkőzésen Sallai Roland is kezdőként lépett pályára, azonban két csapattársa, Victor Osimhen és Noa Lang is súlyos sérülésekkel zárták a liverpooli találkozót.

Sallai Roland csapattársa Szoboszlaival balhézott, majd kibékültek a felek

Sallai Roland csapattársa Szoboszlaival balhézott, majd kibékültek a felek
Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Sallai Roland csapata súlyos veszteségeket könyvelhetett el

Nem elég a súlyos liverpooli vereség, a Galatasaray két támadóját is elvesztette a Liverpool elleni BL-nyolcaddöntőben, ez pedig a török bajnokságra is hatással lehet. Előbb Victor Osimhen ütközött Ibrahime Konaté-val, a nigériai gólgyárost hosszú perceken keresztül kellett ápolni, Okan Buruk vezetőedző pedig a szünetben látta be, hogy nincs értelme a pályán tartani. 

A Galata csütörtöki közleményéből kiderül, hogy Osimhen kéztörést szenvedett, az esetleges műtétről pedig az elkövetkező napokban fog dönteni az orvosi stáb. Kiesése nagy érvágás lenne Sallaiéknak, hiszen a 27 éves csatár a 2025-2026-os szezonban is zsákszámmal termeli a gólokat, 29 tétmérkőzésen 19 alkalommal volt eddig eredményes. 

A török élvonalat jelenleg négy ponttal vezeti a Galata, viszont egy bajnokival kevesebbet játszott a legfőbb riválisoknál.

Noa Lang ujját már a mérkőzés után megműtötték

A 26 éves holland szélső Osimhennél is rosszabbul járt. Lang a hajrában vívott egy párharcot Curtis Jonesszal, melynek végén a holland támadó elveszítette egyensúlyát, és az alapvonalon kívülre került, ahol egy reklámtábla állította meg. Balszerencséjére viszont olyan rosszul érkezett, hogy a két tábla összezáródott attól, ahogyan rájuk támaszkodott, ennek következtében pedig leszakadt az egyik ujjperce. 

Rögtön érződött, hogy nagy a baj, Langot végül sokkos állapotban szállították kórházba, és azonnal megműtötték.

A párharc győztese, a Liverpool a Paris Saint-Germain ellen lép pályára a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

