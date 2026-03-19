A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Liverpool 4-0-s győzelmet aratott a Galatasaray elleni párharc visszavágóján, vagyis Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata ott van a legjobb nyolc között. A magyaros mérkőzésen Sallai Roland szintén kezdőként léphetett pályára, de a magyar válogatott szélső sem tudta megakadályozni a liverpooli hengert, ráadásul a török együttes súlyos veszteségeket szenvedett.

Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Sallai Roland csapata súlyos veszteségeket könyvelhetett el

Nem elég a súlyos liverpooli vereség, a Galatasaray két támadóját is elvesztette a Liverpool elleni BL-nyolcaddöntőben, ez pedig a török bajnokságra is hatással lehet. Előbb Victor Osimhen ütközött Ibrahime Konaté-val, a nigériai gólgyárost hosszú perceken keresztül kellett ápolni, Okan Buruk vezetőedző pedig a szünetben látta be, hogy nincs értelme a pályán tartani.

A Galata csütörtöki közleményéből kiderül, hogy Osimhen kéztörést szenvedett, az esetleges műtétről pedig az elkövetkező napokban fog dönteni az orvosi stáb. Kiesése nagy érvágás lenne Sallaiéknak, hiszen a 27 éves csatár a 2025-2026-os szezonban is zsákszámmal termeli a gólokat, 29 tétmérkőzésen 19 alkalommal volt eddig eredményes.

A török élvonalat jelenleg négy ponttal vezeti a Galata, viszont egy bajnokival kevesebbet játszott a legfőbb riválisoknál.

Szoboszlai consoling Victor Osimhen after he injured his hand ❤️ pic.twitter.com/nVTvebcr0D — Goals Side (@goalsside) March 18, 2026

Noa Lang ujját már a mérkőzés után megműtötték

A 26 éves holland szélső Osimhennél is rosszabbul járt. Lang a hajrában vívott egy párharcot Curtis Jonesszal, melynek végén a holland támadó elveszítette egyensúlyát, és az alapvonalon kívülre került, ahol egy reklámtábla állította meg. Balszerencséjére viszont olyan rosszul érkezett, hogy a két tábla összezáródott attól, ahogyan rájuk támaszkodott, ennek következtében pedig leszakadt az egyik ujjperce.

Rögtön érződött, hogy nagy a baj, Langot végül sokkos állapotban szállították kórházba, és azonnal megműtötték.

SAĞLIK RAPORU



Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü… pic.twitter.com/UXJjjj6Mra — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 19, 2026

A párharc győztese, a Liverpool a Paris Saint-Germain ellen lép pályára a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.