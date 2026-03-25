A 64-szeres magyar válogatott Sallai Roland 2018 és 2024 között futballozott a Bundesligában szereplő Freiburg csapatában, majd 2024 szeptemberében 6 millió euróért szerződtette a török Galatasaray.

Sallai Roland alapember a Galatasaray együttesében

Fotó: Yagiz Gurtug/NurPhoto via AFP

Sallai a Galatasaraynál a hírek szerint évi 2,5 millió eurót (kb. 1 milliárd forintot) keres, ami jelentős növekedés a freiburgi fizetéséhez képest.

Sallai Roland visszatér a Bundesligába?

A 28 éves támad szerződése 2028 nyaráig érvényes a török sztárcsapatnál, de korántsem biztos, hogy ki fogja azt tölteni. A török Fotomac azt írja, hogy Sallai iránt több Bundesliga-csapat is érdeklődik, ami annak is köszönhető, hogy a magyar játékos az idei szezonban rendszeresen megmutatta magát a Bajnokok Ligájában.

Kérdés azonban, hogy a magyar válogatott támadó szeretne-e visszatérni Németországba, elmondása szerint ugyanis remekül érzi magát Isztambulban.

A légkör hihetetlen, szerintem máshol nincs is ilyen. Talán a legjobb a világon. Több országban volt szerencsém játszani, de ilyet még sehol sem tapasztaltam. Olyan, akár a pokol”

– mondta egy korábbi interjújában Sallai, aki az idei szezonban 38 meccsen egy gólt lőtt és hat gólpasszt adott a Galata együttesében.

Sallai Roland imád a Galatasarayban futballozni

Fotó: Hakan Akgun/Anadolu via AFP

Az átigazolást viszont segítheti, hogy Sallaira jobbhátvédként számítanak a Galatasarayban, ami rendkívül távol van az eredeti posztjától, ezért sincs túl sok gólja a török sztárcsapatban.

Rugalmas játékosnak tartom magam. Természetesen a jövőben szeretnék többször közelebb játszani a csatárhoz, de ha az edző azt mondja, hogy máshol kellesz, akkor ezt is el kell fogadnom. Szerintem jól végeztem a munkámat. Mindig boldoggá tesz, ha a Galatasaray mezét viselhetem, így másodlagos, hogy melyik poszton szerepelek”

– árulta el Sallai, aki az idei szezonban mindössze hat alkalommal szerepelt a középpályán.

Sallai Roland piaci értékét 12 millió euróra becsülik, ezt egy komolyabb Bundesliga-csapat simán kifizeti. A kérdés csak az, hogy a magyar válogatott támadó tényleg szeretne-e visszatérni korábbi sikerei helyszínére.