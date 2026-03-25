Visszatérhet a Bundesligába a magyar válogatott támadó? Török sajtóértesülések szerint több Bundesliga-csapat is érdeklődik Sallai Roland, a Galatasaray játékosa iránt.

A 64-szeres magyar válogatott Sallai Roland 2018 és 2024 között futballozott a Bundesligában szereplő Freiburg csapatában, majd 2024 szeptemberében 6 millió euróért szerződtette a török Galatasaray. 

Sallai Roland alapember a Galatasaray együttesében
Fotó: Yagiz Gurtug/NurPhoto via AFP

Sallai a Galatasaraynál a hírek szerint évi 2,5 millió eurót (kb. 1 milliárd forintot) keres, ami jelentős növekedés a freiburgi fizetéséhez képest.

Sallai Roland visszatér a Bundesligába?

A 28 éves támad szerződése 2028 nyaráig érvényes a török sztárcsapatnál, de korántsem biztos, hogy ki fogja azt tölteni. A török Fotomac azt írja, hogy Sallai iránt több Bundesliga-csapat is érdeklődik, ami annak is köszönhető, hogy a magyar játékos az idei szezonban rendszeresen megmutatta magát a Bajnokok Ligájában. 

Kérdés azonban, hogy a magyar válogatott támadó szeretne-e visszatérni Németországba, elmondása szerint ugyanis remekül érzi magát Isztambulban. 

A légkör hihetetlen, szerintem máshol nincs is ilyen. Talán a legjobb a világon. Több országban volt szerencsém játszani, de ilyet még sehol sem tapasztaltam. Olyan, akár a pokol” 

mondta egy korábbi interjújában Sallai, aki az idei szezonban 38 meccsen egy gólt lőtt és hat gólpasszt adott a Galata együttesében. 

ISTANBUL, TURKIYE - MAY 25: Roland Sallai of Galatasaray greets the fans gathered at Yenikapi Event Area to celebrate their team’s 2024-2025 Turkish Super Lig championship in Istanbul, Turkiye, on May 25, 2025. Hakan Akgun / Anadolu (Photo by Hakan Akgun / Anadolu via AFP)
Sallai Roland imád a Galatasarayban futballozni 
Fotó: Hakan Akgun/Anadolu via AFP

Az átigazolást viszont segítheti, hogy Sallaira jobbhátvédként számítanak a Galatasarayban, ami rendkívül távol van az eredeti posztjától, ezért sincs túl sok gólja a török sztárcsapatban. 

Rugalmas játékosnak tartom magam. Természetesen a jövőben szeretnék többször közelebb játszani a csatárhoz, de ha az edző azt mondja, hogy máshol kellesz, akkor ezt is el kell fogadnom. Szerintem jól végeztem a munkámat. Mindig boldoggá tesz, ha a Galatasaray mezét viselhetem, így másodlagos, hogy melyik poszton szerepelek” 

– árulta el Sallai, aki az idei szezonban mindössze hat alkalommal szerepelt a középpályán. 

Sallai Roland piaci értékét 12 millió euróra becsülik, ezt egy komolyabb Bundesliga-csapat simán kifizeti. A kérdés csak az, hogy a magyar válogatott támadó tényleg szeretne-e visszatérni korábbi sikerei helyszínére. 

  • kapcsolódó cikkek:
Megint Szoboszlai a „jolly joker”? Íme, a Liverpool kezdőcsapata a Brighton elleni PL-meccsre
A holland sztár horrorsérülése miatt kerülhet nagy bajba a Liverpool
Leszakadt ujjperc, kéztörés: Sallai Roland csapattársai nagyon megjárták a liverpooli BL-meccset
