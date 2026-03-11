Sallói Dániel elégedetten értékelte az 1-0-ra megnyert találkozót, és azt hangsúlyozta, hogy a Toronto FC jó úton jár.

Sallói Dániel megszerezte az első gólját a Toronto színeiben

Fotó: JASON WHITMAN / NurPhoto

„Ma ez a csapat bebizonyította, hogy képesek vagyunk a fejlődésre és hétről hétre jobbak lehetünk. Kicsit lassan indult ez a szezon, de az első győzelmet mindig nehéz megszerezni. Büszke vagyok a csapatomra, mert ebben a stadionban nagyon nehéz játszani, egy minőségi ellenfelet sikerült legyőznünk, csodálatosan teljesítettünk” — idézte Sallói Dánielt a Jenkifoci Facebook-oldala.

Sallói Dániel álomszerű kezdése Torontóban

Sallói azt is elárulta, mit érez most, hogy az új csapatában ilyen hamar betalált.

Nagyon sokat jelent nekem az első találatom a TFC mezében. Az első gól mindig különleges érzés. Tegnap éjszaka álmodtam erről a pillanatról. Szerettem volna jól kezdeni az új csapatomban, ez pedig álomszerű kezdés. Nagyon boldog vagyok.

A 29 éves futballista számára valóban sűrű és izgalmas időszak ez: a Bors beszámolója szerint több mint tíz év után hagyta el Kansast, Torontóba igazolt, és már be is költözött új otthonába menyasszonyával, Victoriával. A lap szerint a pár egy gyönyörű lakásban kezdte meg új életét, amelyből látványos kilátás nyílik a városra.

Új város, új otthon

A Bors cikke szerint Sallói az Instagramon is megmutatta, milyen környezetben él most menyasszonyával. Az írás arról is beszámolt, hogy a magyar válogatott támadó nem kiemelt fizetésű játékosként csatlakozott a torontói klubhoz, de a korábbihoz hasonló pénzt keres majd új csapatánál.

Így Sallói torontói időszaka nemcsak szakmailag indult erősen, hanem a magánéletében is új fejezet kezdődött: új klub, új város, új otthon, és máris megvan az első, győzelmet érő találat.

Magyar szó az interjú végén

A meccs utáni beszélgetés végén jött a legkedvesebb jelenet: Jillian Sakovits magyarul köszönte meg az interjút.

„Köszönöm” – mondta a riporter. Sallói Dániel mosolyogva válaszolt: „Köszönöm szépen.”

Ettől lett igazán emlékezetes a jelenet: Sallói első torontói gólja után nemcsak a győzelemnek örülhetett, hanem egy különleges, magyar nyelvű pillanatnak is Amerikában.