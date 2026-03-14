A találkozó 43. percében egy kontratámadás végén Djordje Mihailovic tálalt remek labdát a mélységből érkező Sallói Dániel elé, a négyszeres magyar válogatott támadó pedig egy pattanás után átemelte a labdát Ethan Horvath, a New York Red Bulls magyar származású kapusa fölött.

Sallói Dániel gyönyörű gólt lőtt a Toronto csapatában

Fotó: Vaughn Ridley/Getty Images via AFP

A 29 éves támadó gólja azonban nem ért győzelmet a Torontónak, ugyanis a mérkőzés hosszabbításának nyolcadik percében a 36 éves Eric Maxim Choupo-Moting góljával egyenlített a New York Red Bulls.

Dániel Sallói gives Toronto FC a 1-0 lead over the New York Red Bulls! pic.twitter.com/vZlnNPzIXu — TSN (@TSN_Sports) March 14, 2026

A négyszeres válogatott Sallói hétfőn a Cincinnati otthonában aratott 1-0-s győzelemből is góllal vette ki a részét, így négy bajnoki után két találatnál tart.

Sallói tíz éven keresztül a szintén az MLS-ben szereplő Sporting Kansas Cityben játszott, de februárban a kanadai együtteshez igazolt. A Toronto egy-egy győzelem és döntetlen mellett két vereséggel áll.