Az MLS-ben szereplő Toronto FC honlapjának tájékoztatása alapján Sallói Dániel a 2027-es idény végéig marad a csapatnál, és hosszabbítási opcióval a 2027-2028-as idényre. A négyszeres magyar válogatott futballista februárban váltott csapatot, a jelek szerint hamar meggyőzte a vezetőséget.

Sallói Dániel szerződést hosszabbított Torontóban

„Úgy gondoltuk, Dánielnek nem szabad lejáró szerződéssel érkeznie a klubhoz, ezért egyeztettünk a szerződéshosszabbítás feltételeiről, mielőtt februárban csatlakozott hozzánk. Ez a lépés lehetővé tette számára, hogy kizárólag a beilleszkedésre és a legjobb teljesítményére koncentráljon” − nyilatkozott Jason Hernandez, a klub menedzsere.

A négyszeres válogatott tíz éve futballozik az MLS-ben, korábban a Sporting Kansas City légiósa volt, 287 mérkőzésen 67 gólt szerzett. Egy hónapja igazolt a Torontóhoz, négy bajnokin kétszer volt eredményes, a Cincinnati és a New York Red Bulls ellen.

some BIG news to brighten the day ☀️



Toronto FC sign Dániel Sallói to a contract extension — Toronto FC (@TorontoFC) March 17, 2026