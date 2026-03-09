Live
A 85. percben villant a magyar támadó az MLS-ben. Sallói Dániel egy gyors kontra végén talált be.

Sallói Dániel góljával nyert idegenben a Toronto FC. A magyar válogatott támadó az első találatát jegyezte új csapatában a Cincinnati FC ellen az MLS-ben.

Sallói Dániel egy remek kontra végén talált be
Sallói Dániel egy remek kontra végén talált be
Fotó: OMAR VEGA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sallói Dániel egy remek kontra végén talált be

A magyar játékos, aki két és fél hete hete került a Sporting Kansas Citytől a kanadai együtteshez, a 85. percben döntötte el a mérkőzést, amikor Richie Laryea remek kiugratása után balról befelé húzva kilőtte a bal alsó sarkot.

A 29 éves, négyszeres magyar válogatott támadó harmadszor lépett pályára a Torontóban és az első gólját szerezte. Csapata egy győzelemmel és két vereséggel a tizedik helyen állt a Keleti főcsoportban.


 

