A Schäfer Andrással felálló Union Berlin, amely legutóbb drámai körülmények között kapott ki a Borussia Mönchengladbach otthonában, a Werder Bremen fogadta.

Schäfer Andrást már a 20. percben kiállították

Fotó: SOEREN STACHE / DPA

A magyar válogatott középpályás zsinórban harmadszor került be a kezdőcsapatba, és az első percekben nagyon aktív volt. A házigazda a 18. percben megszerezte a vezetést, Ilyas Ansah esett el Niklas Stark szorításában a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A VAR szintén úgy ítélte meg, hogy a vendégek védője még fogta a támadót, amikor ő elesett, így helyben hagyták az ítéletet, Derrick Köhn pedig nem hibázta el a tizenegyest.

Schäfer hibáját nem bírta el az Union Berlin

Két perccel később aztán Schäfer éppen a játékvezető előtt taposta meg ellenfelét, Timo Gerach pedig nem habozott, kiállította a 41-szeres magyar válogatott futballistát, így az Union már a 20. percben megfogyatkozott. Schäfer megmozdulása IDE kattintva tekinthető meg.

A magyar játékos mindössze a második piros lapját kapta a Bundesligában – legutóbb napra pontosan két éve (2024. március 8.), a Stuttgart ellen állították ki.

A kiállításnak komoly visszhangja lett a közösségi médiában, ahol több szurkoló is azon a vélemény volt, hogy a szigorú ítélet született.

„Schäfer Andrást most kiállítják ugyanazért a szerelésért, amiért Schlotterbeck múlt héten sárga lapot kapott csak” – írta az X-en egy drukker.

A vendégek gyorsan kihasználták az emberelőnyt, Olivier Deman távoli bombájával előbb a 31. percben egyenlítettek, majd négy perccel később a szezonbeli első szöglet utáni góljukból már a vezetést is megszerezték. A fordulás után Marco Grüll növelte az előnyt, majd a 94. percben Patrice Covic állította be a 4-1-es végeredményt.