Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A német Bundesliga 25. fordulójában jól kezdett az Union Berlin, ám a csapat magyar válogatott középpályása már a 20. percben piros lapot kapott. Schäfer András kiállítása miatt végül 4-1-re kapott ki az Union a Werer Bremen ellen.

A Schäfer Andrással felálló Union Berlin, amely legutóbb drámai körülmények között kapott ki a Borussia Mönchengladbach otthonában, a Werder Bremen fogadta.

Schäfer Andrást már a 20. percben kiállították
Schäfer Andrást már a 20. percben kiállították
Fotó: SOEREN STACHE / DPA

A magyar válogatott középpályás zsinórban harmadszor került be a kezdőcsapatba, és az első percekben nagyon aktív volt. A házigazda a 18. percben megszerezte a vezetést, Ilyas Ansah esett el Niklas Stark szorításában a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A VAR szintén úgy ítélte meg, hogy a vendégek védője még fogta a támadót, amikor ő elesett, így helyben hagyták az ítéletet, Derrick Köhn pedig nem hibázta el a tizenegyest. 

Schäfer hibáját nem bírta el az Union Berlin

Két perccel később aztán Schäfer éppen a játékvezető előtt taposta meg ellenfelét, Timo Gerach pedig nem habozott, kiállította a 41-szeres magyar válogatott futballistát, így az Union már a 20. percben megfogyatkozott. Schäfer megmozdulása IDE kattintva tekinthető meg. 

A magyar játékos mindössze a második piros lapját kapta a Bundesligában – legutóbb napra pontosan két éve (2024. március 8.), a Stuttgart ellen állították ki.

A kiállításnak komoly visszhangja lett a közösségi médiában, ahol több szurkoló is azon a vélemény volt, hogy a szigorú ítélet született.

„Schäfer Andrást most kiállítják ugyanazért a szerelésért, amiért Schlotterbeck múlt héten sárga lapot kapott csak” – írta az X-en egy drukker.

A vendégek gyorsan kihasználták az emberelőnyt, Olivier Deman távoli bombájával előbb a 31. percben egyenlítettek, majd négy perccel később a szezonbeli első szöglet utáni góljukból már a vezetést is megszerezték. A fordulás után Marco Grüll növelte az előnyt, majd a 94. percben Patrice Covic állította be a 4-1-es végeredményt.

  • Kapcsolódó cikkek:
Nagytakarítás Dárdai klubjánál a botrányba fulladt bajnoki másnapján
Öngóllal nyert Orbán csapata, Gulácsi helyettese büntetőt védett
Meghalt Georg Koch, a Bundesliga egyik legjobb kapusa

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!