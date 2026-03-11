A következő két fordulóban nem léphet pályára a vasárnap kapott piros lapja miatt az Union Berlin magyar középpályása. Schäfer András így a Bayern München elleni rangadót is kihagyja.

Mindenki megvédte Schäfert, mégis eltiltották

Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Schäfert a Werder Bremen elleni bajnoki 19. percében állította ki a játékvezető, mert rálépett ellenfele, Jens Stage lábára. A piros lap jogosságában a VAR-elemzés nem talált kifogást, ellenben a csapatkapitány Rani Khedira hibás döntésnek nevezte, és a vezetőedző, Steffen Baumgart is legfeljebb sárga lapot érő szabálytalanságként értékelte az esetet. Ettől függetlenül a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) sportbírósága kétmérkőzéses eltiltást szabott ki a 26 éves magyar játékosra - adta hírül szerdán a klub honlapja.