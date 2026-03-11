Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Putyin megragadta a telefont – erre a hívásra kevesen számítottak

Fontos

Terrortámadás a Fehér Ház ellen? Hatalmas a káosz

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Union Berlin magyar középpályását a Werder Bremen ellen állították ki, a döntést pedig sokan túl szigorúnak tartották. A Német Labdarúgó Szövetség azonban így is kétmeccses eltiltással sújtotta Schäfer Andrást.

A következő két fordulóban nem léphet pályára a vasárnap kapott piros lapja miatt az Union Berlin magyar középpályása. Schäfer András így a Bayern München elleni rangadót is kihagyja.

Mindenki megvédte Schäfert, mégis eltiltották
Mindenki megvédte Schäfert, mégis eltiltották
Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Mindenki megvédte Schäfert, mégis eltiltották

Schäfert a Werder Bremen elleni bajnoki 19. percében állította ki a játékvezető, mert rálépett ellenfele, Jens Stage lábára. A piros lap jogosságában a VAR-elemzés nem talált kifogást, ellenben a csapatkapitány Rani Khedira hibás döntésnek nevezte, és a vezetőedző, Steffen Baumgart is legfeljebb sárga lapot érő szabálytalanságként értékelte az esetet. Ettől függetlenül a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) sportbírósága kétmérkőzéses eltiltást szabott ki a 26 éves magyar játékosra - adta hírül szerdán a klub honlapja.

A büntetés következtében Schäfer nemcsak a vasárnapi Freiburg, hanem a jövő szombati Bayern München elleni mérkőzést is kihagyja.

Az Union Berlin 25 forduló után a 11. helyen áll a Bundesligában, de csak négy pont az előnye a már osztályozót jelentő 16. helyezett St. Paulival szemben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!