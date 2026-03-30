Sergio Ramos Garcia elképesztő pályafutást tudhat magáénak, és „elméletileg” ez a karrier még mindig nem ért véget. A 40. életévét március 30-án betöltő középhátvéd 180 alkalommal lépett pályára a spanyol labdarúgó-válogatottban, melynek mezében a világbajnokságot (2010) és kétszer az Európa-bajnokságot (2008, 2012) is megnyerte. Klubszinten sem kell senkinek bemutatni, hiszen a Real Madrid futballistájaként négyszer is a magasba emelhette a Bajnokok Ligája-serleget, a hazai porondon pedig szintén halmozta az aranyérmeket. De hogyan jutott el Ramos egy sevillai panelházból a labdarúgás csúcsára? Születésnapi cikkünkben megpróbáljuk kideríteni.

Sergio Ramos magasba emeli a negyedik BL-serlegét Kijevben

Sergio Ramos csatárnak készült

2026-ban olvasva nehéz lehet ezt feldolgozni, de Ramos nem mindig rendelkezett tökéletesen kidolgozott izomzattal, sőt. A futballista egy Sevilla melletti szegényebb községben, Camasban született, itt is cseperedett fel a panelházak közötti futballpályán. Visszaemlékezések szerint a szülők az ablakból szóltak le neki, hogy haza kell mennie, de egyébként is állandóan figyelni kellett a kicsi Ramosra, hiszen rendkívül energikusnak és elevennek számított.

Nem mindig volt védő, gyerekként csatárt játszott a panelházak között, a barátai el is nevezték − részben a hajviselete miatt − Schusternek. Saját elmondása szerint nem ő volt a legtehetségesebb a környéken, a sikereit részben a szerencsének, részben pedig a gyermekkori elhatározottságának dedikálta.

Egyértelmű, hogy a szerencse óriási szerepet játszik, de az is igaz, hogy én már kisgyermek koromban tudtam, hogy mit akarok. Az iskolából edzésre mentem, az edzésrõl pedig iskolába. Számomra ez volt az élet. A barátaim bulizni mentek, nekem pedig otthon kellett maradnom, mivel másnap edzésem volt”

− fogalmazott 2012-ben Ramos, aki a kis termete ellenére sem maradt ki a balhékból, bár mindig őt lökték félre elsőnek.

Sergio Ramos Garcia igazolványa az Andalúziai Szövetségnél

Gyorsan felfigyelt rá a Sevilla

Ramost a helyi kiscsapatban mutatott teljesítménye miatt igazolta le a Sevilla, amelynek akkor Joaquín Caparrós volt a vezetőedzője. A szakember nem várt sokat, hamar meghívta őt az első csapat edzésére, így olyan sztároktól tanulhatott, mint Pablo Alfaro, Javi Navarro vagy éppen Darío Silva. Utóbbival nehezen indult a kapcsolata, hiszen egy edzésén nagyon keményen szerelte, de hiába a kisebb konfliktus, Ramos már akkor kialakította sajátos mentalitását.