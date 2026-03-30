Sergio Ramos Garcia elképesztő pályafutást tudhat magáénak, és „elméletileg” ez a karrier még mindig nem ért véget. A 40. életévét március 30-án betöltő középhátvéd 180 alkalommal lépett pályára a spanyol labdarúgó-válogatottban, melynek mezében a világbajnokságot (2010) és kétszer az Európa-bajnokságot (2008, 2012) is megnyerte. Klubszinten sem kell senkinek bemutatni, hiszen a Real Madrid futballistájaként négyszer is a magasba emelhette a Bajnokok Ligája-serleget, a hazai porondon pedig szintén halmozta az aranyérmeket. De hogyan jutott el Ramos egy sevillai panelházból a labdarúgás csúcsára? Születésnapi cikkünkben megpróbáljuk kideríteni.
Sergio Ramos csatárnak készült
2026-ban olvasva nehéz lehet ezt feldolgozni, de Ramos nem mindig rendelkezett tökéletesen kidolgozott izomzattal, sőt. A futballista egy Sevilla melletti szegényebb községben, Camasban született, itt is cseperedett fel a panelházak közötti futballpályán. Visszaemlékezések szerint a szülők az ablakból szóltak le neki, hogy haza kell mennie, de egyébként is állandóan figyelni kellett a kicsi Ramosra, hiszen rendkívül energikusnak és elevennek számított.
Nem mindig volt védő, gyerekként csatárt játszott a panelházak között, a barátai el is nevezték − részben a hajviselete miatt − Schusternek. Saját elmondása szerint nem ő volt a legtehetségesebb a környéken, a sikereit részben a szerencsének, részben pedig a gyermekkori elhatározottságának dedikálta.
Egyértelmű, hogy a szerencse óriási szerepet játszik, de az is igaz, hogy én már kisgyermek koromban tudtam, hogy mit akarok. Az iskolából edzésre mentem, az edzésrõl pedig iskolába. Számomra ez volt az élet. A barátaim bulizni mentek, nekem pedig otthon kellett maradnom, mivel másnap edzésem volt”
− fogalmazott 2012-ben Ramos, aki a kis termete ellenére sem maradt ki a balhékból, bár mindig őt lökték félre elsőnek.
Gyorsan felfigyelt rá a Sevilla
Ramost a helyi kiscsapatban mutatott teljesítménye miatt igazolta le a Sevilla, amelynek akkor Joaquín Caparrós volt a vezetőedzője. A szakember nem várt sokat, hamar meghívta őt az első csapat edzésére, így olyan sztároktól tanulhatott, mint Pablo Alfaro, Javi Navarro vagy éppen Darío Silva. Utóbbival nehezen indult a kapcsolata, hiszen egy edzésén nagyon keményen szerelte, de hiába a kisebb konfliktus, Ramos már akkor kialakította sajátos mentalitását.
Caparrós is üdvözölte fiatal játékosa harciasságát, 2004 februárjában pedig, mindössze 17 évesen pályára küldte a spanyol élvonalban. Ramos a 64. percben lépett pályára a Deportivo de La Coruna ellen 1-0-ra elveszített mérkőzésen, az idény hátralevő részében pedig további hat alkalommal mutathatta meg magát, az utolsó fordulókban ráadásul több találkozót is végigjátszott.
Az áttörést a 2004-2005-ös szezon hozta el: Ramos 31 bajnokin kapott szerepet, s két gólt is szerzett, a másodikat hazai pályán, a Real Madrid ellen jegyezte, egy nem is akármilyen találattal.
Az andalúziai együttes tehetsége valósággal berobbant a La Ligába, teljesítményével pedig bekerült a spanyol válogatott felnőtt csapatába, amelyben 2005. március 26-án debütálhatott is egy Kína elleni felkészülési mérkőzésen. Ramos a nagyok között is megállta a helyét, négy nappal később már a kezdőcsapatban számított rá Luis Aragonés szövetségi kapitány a világbajnoki selejtezőben.
Szeretett volna Sevillában maradni, ám közölte vele a klubvezetés, hogy saját nevelésű játékosként nem tud annyit keresni, mint a külföldi sztárfutballisták, s mivel nem érezte a megbecsülést, ezért hamar igent mondott a Real Madrid ajánlatára.
Sergio Ramos, a legdrágább spanyol hátvéd
Florentino Pérez, a madridiak elnöke májusban még csak bosszankodott a fiatal játékos gólján, három hónappal később viszont 27 millió eurót sem sajnált kifizetni a játékjogáért, ezzel Ramos lett akkoriban a legdrágább spanyol védő. Elképesztő csapatba érkezett a 19 éves játékos, hiszen a „galaktikus” Real Madridot akkor olyan futballisták erősítették, mint a brazil Ronaldo, Roberto Carlos, David Beckham, Iker Casillas és későbbi edzője, Zinedine Zidane. Ekkora sztárok mellett már akkor hatalmas magabiztossággal rendelkezett, erről a mezszáma is sokat elárul, ugyanis rögtön kiválasztotta a legendás Fernando Hierro után a négyest.
Ha már edzők: Ramos 16 éves madridi karrierje alatt számos tréner kezei alatt dolgozhatott, és kivétel nélkül alapemberként tekintettek rá. Edzette többek között a fentebb említett Zidane, José Mourinho, Carlo Ancelotti és az Bernd Schuster is, akiről a gyermekkori becenevét kapta Camasban. A sevillai születésű sztár a spanyol labdarúgás egyik legendás alakjává nőtte ki magát, státuszát jól mutatja, hogy hosszú éveken keresztül volt a Real Madrid és a spanyol válogatott csapatkapitánya is.
„19 évesen mutatta meg magát elsőként a Santiago Bernabéu Stadionban, két nappal később pedig első mérkőzését is lejátszotta. Innentől kezdve tizenhat szezon alatt 671 alkalommal lépett pályára a csapatban, amivel a klub történetének negyedik legfoglalkoztatottabb játékosa lett. A vonatkozó listán Raúl (741), Iker Casillas (725) és Manolo Sanchís (710) előzi meg. Mellette pedig hihetetlen mennyiségben lőtte a gólokat, 101 alkalommal talált be, ez pedig elképesztő teljesítmény egy védőtől” − írja róla a Real Madrid hivatalos oldala.
Halmozta az elismeréseket a Real Madrid mezében
A 40 éves legenda nem kevesebb, mint húsz trófeát emelhetett magasba a madridiaknál, és természetesen mind a négy Bajnokok Ligája-győzelemből alaposan kivette a részét, a 2014-es fináléban gólt is szerzett. Spanyolországban öt bajnoki cím, két Spanyol Kupa, valamint négy Szuperkupa-győzelem került be a neve mellé, a klubvilágbajnokságon és az UEFA Szuperkupákban aratott végső sikerekről nem is beszélve.
Ramost négyszer választották meg a La Liga legjobb védőjének, és a hátvédek közül is ő az egyetlen, aki 15 idényen keresztül legalább egy gólt szerzett a spanyol bajnokságban.
A spanyol válogatottnál sem kerülték el a sikerek, 2005-ös debütálása után hamar megszerezte az első gólját, a San Marino elleni vb-selejtezőn ráadásul rögtön kétszer vette be az ellenfele kapuját. A nemzeti együttesben nem a négyest, hanem a tizenötöst viselte, ezzel adózva jó barátja, Antonio Puerta emlékének, aki 2007-ben összeesett a pályán, később pedig elhunyt. Ramos a tiszteletére egy tetoválást is csináltatott, amikor pedig 2023-ban visszatért a Sevillához, akkor a szerződés aláírásakor is megemlékezett egykori csapattársáról.
A spanyol válogatottal 2008-ban és 2012-ben megnyerte az Európa-bajnokságot, 2010-ben pedig Carles Puyol, Gerard Pique és Joan Capdevila oldalán világbajnoki címet is szerzett. Utóbbi fináléban még jobbhátvédként szerepelt, de a 2012-es kontinenstorna előtt bekerült középre, és gyakorlatilag kirobbanthatatlan lett. Ramos 2013-ban a spanyol csapat legfiatalabb „századosa” lett, 180 tétmeccsével pedig rekordernek számít. Összesen 23 gólt szerzett, ami a kilencedik helyre elég a spanyoloknál, viszont a hátvédek között így is a második Hierro mögött.
Sergio a kapitány. Korábban csak azt tudtam róla, amit elmondtak vele kapcsolatban, illetve személyes tapasztalatom volt róla ellenfélként. Amikor találkoztam vele, kellemesen meglepődtem, egyből kiderült, miért ő szerepelt a legtöbbször a válogatottban”
− mondta Ramosról Luis Enrique, aki 2019 és 2023 között irányította a spanyol válogatottat, s 2021-ben éppen az ő kezei alatt játszotta le 180. és egyben utolsó mérkőzését a 40 éves védő.
Sergio Ramos, a fontos gólok szerzője
A Real Madrid klublegendájáról mindenkinek a 2014-es, Atlético Madrid elleni gólja jut eszébe, ám fontos kiemelni, hogy nem a lisszaboni fejes volt az egyetlen alkalom, amikor Ramos a legjobb pillanatban villogtatta meg gólszerzési képességét. Két évvel később ugyanis megint betalált a BL-döntőben, sőt a városi rivális ellen a tizenegyesét is belőtte. A 2016-2017-es szezon során egyébként számos gólt szerzett a mérkőzések utolsó tíz percében, szinte üvöltött róla, hogy csatárnak készült, elég csak a Sevilla elleni ollózós találatát megnézni.
Amennyiben Ramos a 40. születésnapja után vonulna vissza, úgy kijelenthető, hogy klubszinten 125 gólt és 42 asszisztot jegyzett, a bontást tekintve pedig 29 alkalommal volt tizenegyesből eredményes. A büntetőihez hozzátartozik, hogy a 2012-es Eb-elődöntőben panenkás mozdulattal verte át Rui Patrício kapust, és ez annak fényében hihetetlen, hogy 63 nappal előtte őt vették elő, amikor a BL-elődöntőben az égbe lőtte a tizenegyesét a Bayern München elleni párbaj során.
A Real Madrid szurkolói imádják, míg mások látni sem akarják
Ha Sergio Ramost az egyik leggólerősebb 21. századi védőként tartják számon, akkor ugyanannyira fontos a játékának az a részlete is, hogy hihetetlen mennyiségű büntetőlapot szedett össze. A Transfermarkt adatai szerint 252 sárga lapot gyűjtött, mellette pedig 30 (!) alkalommal állították ki, ebből 11-szer úgy, hogy rögtön beküldte az öltözőbe a játékvezető. Ramos a Bajnokok Ligájában sem fogta vissza magát, 42 sárgájával pedig rekordernek számít. Utolsó kiállítása is emlékezetesre sikeredett, hiszen ezt Mexikóban kapta.
„Nyilvánvaló volt, hogy nem hagyom el ezt a bajnokságot piros lap nélkül” − írta ki X-re a Pumas elleni győzelem után Ramos.
Sajnos az alattomosabb belépőkkel is gyakran élt, 2017-ben Lionel Messit kaszálta el egy El Clásicón, a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-fináléban pedig Mohamed Szalahot semlegesítette a találkozó elején. Utóbbiból hatalmas botrány alakult ki, egy egyiptomi ügyvéd egymilliárd euróra akarta beperelni Ramost. Emlékezetes, hogy amikor az idény végén átvette a legjobb védőnek járó díjat, akkor a Liverpool támadója alig akart ránézni a mögé beülő riválisra. Talán érthető, hogy miért.
Az ESPN később a liverpooli és az angol szurkolók első számú közellenségének jelölte meg, 2018-ban, egy Anglia-Spanyolország (1-2) Nemzetek Ligája-találkozón a Wembley közönsége gyakorlatilag minden labdaérintését kifújolta. Abban talán egyet lehet érteni, hogy Ramos azt a fajta játékost testesítette meg, akit a csapata szurkolói imádnak, az ellenfelei viszont ki nem állhatják.
Ramos a pályán kívül
A madridi legenda 2019-ben házasodott össze a spanyol újságíróval, Pillar Rubióval, akivel négy gyermekük született az elmúlt években. A legidősebb fiú Sergio Jr., őt követi Marco, Alejandro és a 2020-ban született Máximo Adriano. A sztárpáros családcentrikus életet él, a négygyermekes apuka pedig a 2019-es, El Corazón de Sergio Ramos dokumentumfilmben többször is kitért rá, hogy a pályán kívül hétköznapi életet él, és szeretne példát mutatni a fiainak.
Rubio is már több alkalommal vallott családi életükről, három évvel ezelőtt − amikor férje a PSG-t erősítette − azt is kijelentette, hogy a gyermekeik egyáltalán nincsenek hatással a szexuális életükre.
Minden nap csináljuk, kivéve azokat a napokat, amikor Madridban vagyok. A szex az élet része”
− mondta az anyuka.
Miért nem vonult még vissza?
A 40 éves Ramos esete sok kérdést vet fel. Közösségi oldalain rendszeresen posztol az edzéseiről, még mindig jó formában tartja magát. A Marca című lap szerint a spanyol legenda úgy érzi magát, mint egy „bika”, és készen áll a játékra, viszont az elhelyezkedése több szempontból sem lehet egyszerű.
Ideális visszavonulása Sevillában lehetett volna, azonban bekavart az a tény, hogy Ramos szívesen megvásárolná nevelőegyesületét, de az átvizsgálások miatt ez még nagyon a kezdeti fázisokban jár.
Spanyolországban így csak a Real Madrid jöhetne szóba, vagy a Közel-Kelet, ahonnan már több szaúdi ajánlatot is kapott, ám nem szeretne elszakadni a családjától. Így vagy úgy, de hamarosan hivatalosan is lezárul a válogatottsági rekorder bőséges pályafutása, a legnagyobb kérdés csupán az, hogy Ramosra úgy fog emlékezni a futballvilág, mint a valaha élt egyik leggólerősebb hátvéd, vagy éppen a legalattomosabb, esetleg mindkettő? Rábízzuk mindenkire a döntést.
