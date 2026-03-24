A találkozó 33. percében történt a súlyos sérülés, Turcsik egy ütközés során maradt lenn a földön. A hazai együttes csapatkapitányáért mentő érkezett a pályához, a hírek szerint a futballista elülső keresztszalag-szakadást szenvedett.

Az Emőd csapatkapitánya, Turcsik Tamás (balra) súlyos sérülést szenvedett

Fotó: Parasznya SE

Súlyos sérülés a megyei bajnokin

A 35 éves labdarúgóra kedden délután még MRI vizsgálat vár, amely alapján csapata pontosabb képet kaphat a sérülés mértékéről. Az előjelek mindenesetre aggasztóak, a boon.hu információi szerint Turcsik esetében a műtét elkerülhetetlen, minden valószínűség szerint a szezonjának ezzel vége.

A gólerős játékos az NB I-ben a Zalaegerszeg színeiben mutatkozott be annak idején, az élvonalban 12 mérkőzésen lépett pályára. Az Emőd számára Turcsik sérülése hatalmas veszteség, hiszen a rutinos futballista 13 találattal vezeti a házi góllövőlistát.