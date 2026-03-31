A magyar U21-es labdarúgó-válogatott 2-1-es vereséget szenvedett Ukrajna ellen az Eb-selejtező keddi játéknapján, amely rangadót is tartogatott a H jelű csoportban. A mienk mérkőzése után a csoportelső horvátok fogadták a törökök, de a találkozó sokkoló fordulatot vett, amikor a vendégek trénere váratlanul összeesett.

Egemen Korkmazzal sokkoló jelenet történt

Sokkoló jelenet az Eb-selejtezőben

A beinsports.com cikke szerint a mérkőzés 35. percében történt meg a baj, amikor Demir Ege Tıknazt második sárga lappal állította ki a játékvezető. Egemen Korkmaz, a török válogatott trénere nem viselte jól a döntést, heves reklamálásba kezdett, majd megcsúszott a vizes füvön és hirtelen összeesett.

A szövetségi edző mozdulatlanul feküdt a földön, majd miután a mentősök stabilizálták az állapotát, az eszéki kórházba szállították. A mérkőzés játékvezetője, a svájci Alessandro Dudic az öltözőbe küldte a játékosokat, akik szerencsére jó híreket kaptak az edzőről, így 1-0-s horvát vezetésről folytatták a találkozót.

A Hürriyet című lap később megtudta, hogy Korkmaz eszméleténél van és már nincs életveszélyes állapotban, míg helyi oldalak beszámolói szerint a török edző mindenre emlékszik, de arccsonttörést és agyrázkódást szenvedett.

Korkmaz játékosként több török sztárcsapatot is erősített, mint a Trabzonspor, a Besiktas vagy éppen a Fenerbahce, nemzete válogatottjában kilenc alkalommal lépett pályára, 2012-ben Magyarország ellen is a világbajnoki selejtezőkben.