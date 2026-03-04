A Liverpool hiába játszott fölényben, a kiesés ellen küzdő Wolverhampton egy 94. percben szerzett góllal 2-1-re nyerni tudott a címvédő ellen. A mérkőzés után a Vörösök legendás középpályása, Steven Gerrard nem kertelt, kemény kritikával illette a csapatot.

Steven Gerrard nem volt elégedett a Liverpool játékával

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Mit mondott Steven Gerrard a Liverpoolról?

A 114-szeres angol válogatott ikon nem finomkodott a jelzőkkel a Wolves elleni találkozó után, és Arne Slotnak is üzent.

65 percig kétségbeesetten futballozott a Liverpool, nagyon rosszul játszott a csapat, nem alakított ki elég helyzetet.

Nem volt meg a megfelelő tempó. Rio Ngumohát játszatnia kell pénteken. Most már megérdemli, hogy a kezdőcsapatban kapjon helyet” – utalt rá Gerrard, hogy a 17 éves tehetségnek, Rio Ngumohának több lehetőséget kell adni.

A fiatal támadó ezúttal a 65. percben állt be Cody Gakpo helyére, ez idő alatt ígéretesen mozgott. Az ifjú szélső a szezonban már 11 bajnokin játszott (egy gólja van), de csak perceket kapott edzőjétől, a kezdőcsapatba pedig még egyszer sem került be.

Steven Gerrard szerint Rio Ngumoha sokat lendíthet a Liverpool támadójátékán

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool pénteken ismét a Wolverhampton otthonába látogat, Szoboszlai Dominikék az FA-kupa nyolcaddöntőjében csapnak össze újra riválisukkal.