A Liverpool meglepő vereséget szenvedett a Premier League sereghajtójától kedd este. A Wolverhampton elleni kudarc után a klublegenda Steven Gerrard kemény kritikát fogalmazott meg, és azt is elmondta, mit kell tennie Arne Slot vezetőedzőnek a következő mérkőzésen.

A Liverpool hiába játszott fölényben, a kiesés ellen küzdő Wolverhampton egy 94. percben szerzett góllal 2-1-re nyerni tudott a címvédő ellen. A mérkőzés után a Vörösök legendás középpályása, Steven Gerrard nem kertelt, kemény kritikával illette a csapatot.

Steven Gerrard nem volt elégedett a Liverpool játékával
Steven Gerrard nem volt elégedett a Liverpool játékával
Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Mit mondott Steven Gerrard a Liverpoolról?

A 114-szeres angol válogatott ikon nem finomkodott a jelzőkkel a Wolves elleni találkozó után, és Arne Slotnak is üzent.

65 percig kétségbeesetten futballozott a Liverpool, nagyon rosszul játszott a csapat, nem alakított ki elég helyzetet. 

Nem volt meg a megfelelő tempó. Rio Ngumohát játszatnia kell pénteken. Most már megérdemli, hogy a kezdőcsapatban kapjon helyet” – utalt rá Gerrard, hogy a 17 éves tehetségnek, Rio Ngumohának több lehetőséget kell adni.

A fiatal támadó ezúttal a 65. percben állt be Cody Gakpo helyére, ez idő alatt ígéretesen mozgott. Az ifjú szélső a szezonban már 11 bajnokin játszott (egy gólja van), de csak perceket kapott edzőjétől, a kezdőcsapatba pedig még egyszer sem került be.

Rio Ngumoha of Liverpool is in action during the Emirates FA Cup Third Round match between Liverpool and Barnsley at Anfield in Liverpool, England, on January 12, 2026. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Steven Gerrard szerint Rio Ngumoha sokat lendíthet a Liverpool támadójátékán
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool pénteken ismét a Wolverhampton otthonába látogat, Szoboszlai Dominikék az FA-kupa nyolcaddöntőjében csapnak össze újra riválisukkal.

Kiakadt a Liverpool csapatkapitánya: Lassúak voltunk, kiszámíthatóak és pontatlanok
Szoboszlaiék kemény kritikát kaptak a Liverpool csúfos kudarca után
Szoboszlai Dominik új frizurája felrobbantotta az internetet

 

