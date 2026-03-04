Live
Valami van a levegőben? Újabb meglepő vallomást tett Sydney Sweeney, aki nemrég Portugáliában bukkant fel egy futballmeccsen, és azonnal felkavarta a sportvilág állóvizét. A hollywoodi szexszimbólum ugyanis nyíltan elárulta: hatalmas rajongója Cristiano Ronaldónak.

Sydney Sweeney, az Eufória sztárja a Sporting CP stadionjában tűnt fel a Sporting–Estoril mérkőzés után. A 27 éves színésznő láthatóan remekül érezte magát: a pályán labdázott, dekázott, sőt még a klub kabalafigurájával is játszott. A jelenetről készült videó pillanatok alatt elterjedt a közösségi médiában.

Sydney Sweeney a vörös szőnyegen és a zöld gyepen is tökéletesen mutat Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto
Sydney Sweeney a vörös szőnyegen és a zöld gyepen is tökéletesen mutat
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Sydney Sweeney számára sokat jelent Ronaldo

A rajongók azonban nemcsak a látványos pályás jelenetek miatt kezdtek találgatni. Sweeney ugyanis egyértelműen kijelentette, hogy Cristiano Ronaldo a kedvenc futballistája.

Cristiano Ronaldo a kedvenc futballistám. Nagyon versengő típus vagyok, és ha futballista lennék, ő lenne az inspirációm

 – mondta a színésznő.

A kijelentés különösen beszédes, hiszen Ronaldo pályafutása éppen a Sportingnál indult, ahol a portugál klasszis világsztárrá vált.

Találkozó, reklám, közös projekt? Beindult a találgatás

A net népe azonnal összerakta a mozaikokat: vajon személyesen is összefuthat-e a hollywoodi szépség a portugál ikonnal? Egyesek szerint akár egy közös reklámkampány vagy sportos együttműködés sem lenne elképzelhetetlen – főleg, hogy Sweeney látványosan ráérez a futballhangulatra, és nem csak „díszvendégként” pózolgat a gyepen.

Sydney Sweeney egyébként többször is bizonyította már, hogy nem idegen számára a futball. Korábban is posztolt olyan videókat, amelyeken labdával gyakorol vagy barátokkal játszik, és úgy tűnik, valóban élvezi a sportot.

