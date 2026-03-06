Thibaut Courtois (zöld mezben) szerint sok esetben a taktikát beszélik meg a labdarúgók eltakart szájjal

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

A szigorítás támogatói szerint véget kell vetni a „néma gyalázkodásnak”. Mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy a szájtakarás sokszor taktikai kommunikáció, nem sértegetés. A nagy kérdés az lesz: hol húzza meg a határt a játékvezető, és mennyire lehet ezt következetesen alkalmazni.

Eljön a stopperóra uralma?

A technológiai és időkeretes szigorításokkal kapcsolatban a francia sajtóban is felmerült, hogy a futball veszít a romantikájából, ha minden mozdulatot digitális kontroll alá vonnak. A játékvezetők terhei nőhetnek, a vitás helyzetek száma pedig rövid távon biztosan nem csökken.

Itt lehet a legtöbb balhé. Ha egy kapustól azért veszik el a labdát, mert pár másodperccel tovább várt a kirúgással, a lelátón aligha marad csend. Sokan úgy vélik, ha számolgatniuk kell a bíróknak, a foci lassan olyan lesz, mint a kosárlabda.

A szabályalkotók hangsúlyozzák, hogy a szöglet csak akkor kerülhet videós felülvizsgálatra, ha a hiba azonnal, a játék újraindításának késleltetése nélkül korrigálható.

A cél nem a meccsek széttördelése, hanem a nyilvánvaló tévedések kiszűrése. Hogy ez a gyakorlatban mennyire lesz gördülékeny, az a világbajnokság egyik érdekes tesztje lehet. A cinikusabb vélemények szerint a FIFA mindenáron fogyaszthatóbbá akarja tenni a focit a fiatalabb generációk számára.

VAR-ra várva, sokan már most átkozzák a videóbírót, mert egy gólöröm közben is tartani kell az utólagos ítéletmódosítástól

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

De kérdéses, hogy a stopperórákkal, a VAR további terjeszkedésével és a leshatár újragondolásával nem éppen a sportág lelkét feszegetik-e. A 2026-os világbajnokság így nemcsak a trófeáról szólhat, hanem arról is: marad-e a foci az a játék, amit eddig szerettünk – vagy egy túlszabályozott, technológiai demonstrációvá válik.