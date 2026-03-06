Live
A futball konzervatív őrei, az IFAB tagjai Walesben úgy döntöttek: felgyorsítják a játékot, és közben belenyúlnak néhány szentnek hitt szabályba is. Arséne Wenger régóta dédelgetett lesforradalma tesztüzembe kapcsolhat, a sétatempóban levonuló játékosoknak fel kell pörögniük, a VAR pedig újabb területeken jelenhet meg. A cél világos: kevesebb színjáték, több futball. De mi lesz a szabályváltozások vége?

Mielőtt fejest ugranánk a szabályváltozások bejelentése utáni, nemzetközi sajtóban tomboló lincshangulatba, nézzük át gyorsan, pontosan mi változik 2026-tól.

2026-tól a VAR már a szögleteknél is közbeszólhat, ha a bíró benézte az irányt – jön egy extrém szabályváltozás, a futball történetének legszigorúbb videós kontrollja Fotó: SWEN PFORTNER / DPA
2026-tól a VAR már a szögleteknél is közbeszólhat, ha a bíró benézte az irányt – jön egy extrém szabályváltozás, a futball történetének legszigorúbb videós kontrollja
Fotó: SWEN PFORTNER / DPA

Szabályváltozások, ami már biztos

(életbe lép: 2026. július 1., de korábban is alkalmazható):

  • Hajsza az idővel (10 másodperces csere):
    A lecserélt játékosnak ennyi ideje van leérni. Ha lassabb, a cserejátékos csak legalább 1 perc elteltével és az első játékmegszakításnál léphet be. Garantált emberhátrány a sétatempóért.
  • Kapusok és bedobók versenye a stopperrel:
    Visszaszámlálás indul! Ha a játékos túllépi az időkeretet, bedobásnál az ellenfél kapja meg a labdát, kirúgásnál pedig szögletet kaphat a rivális.
  • A „taktikai” sérülések vége:
    Ha a játékost a pályán ápolják, a visszatérése előtt legalább 1 percet a partvonalon kívül kell várnia.
  • VAR a szögleteknél és a lapoknál:
    Felülvizsgálható a tévesen megítélt korner (kizárólag akkor, ha azonnal korrigálható) és a kiállítást érő téves második sárga lap is.
  • Gól utáni kegyelem:
    Ha egy szabálytalanság után előnyből gól születik, a vétkes játékos nem kap automatikusan sárga lapot.
     

Ami még kísérleti vagy konzultációs szakaszban van

Wenger-les (The Daylight Rule):
Csak akkor ítélnek lest, ha „fény látható” a támadó és a védő között, vagyis a támadó teljes testével előrébb helyezkedik. A kanadai élvonal (CPL) a 2026-os szezonban tesztelheti a módosítást.

  • A szájeltakarás kérdése:
    Az IFAB a világbajnokság előtt dolgozhat ki egységesebb fellépést a szájat eltakaró, vitahelyzetekben elhangzó – akár diszkriminatív – megnyilvánulások ellen. A konkrét szankciókról még nincs végleges döntés.
Arsene Wenger a leskérdést is igyekszik magához ölelni, de nagy kérdés, ebben a tekintetben lesz-e szabályváltozás Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP
Arséne Wenger a leskérdést is igyekszik magához ölelni
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Reakciók: „Ez már nem foci” vagy „Végre vége a csalásnak”?

Ahogy az várható volt, a nemzetközi sajtó és a szakma azonnal két táborra szakadt. Miután kiderült, hogy stopperórával vadásznának a késleltetésekre és a lesértelmezéshez is hozzányúlnának, elszabadultak az indulatok.

Arséne Wenger lesreformja kapta a legkeményebb kritikákat. Brit elemzések szerint a változtatás alapjaiban írhatja át a modern védekezési struktúrákat, és a klasszikus lescsapda jelentősége csökkenhet.

A brit szaklapokban, így a The Athletic elemzéseiben is többen attól tartanak, hogy ez a változtatás alapjaiban írhatja át a védekezési formulákat. A közösségi médiában korábbi játékosok, köztük a Liverpool-legenda Jamie Carragher is élesen bírálta a javaslatot, „szörnyűnek” nevezve azt a játék szempontjából.

Carragher szerint a leshatár radikális kitolása nem támadófocit, hanem éppen ellenkezőleg, mélyen védekező, negatív futballt eredményez majd, mivel a védők rettegni fognak a lefutásoktól, és inkább a saját tizenhatosukra „parkolják le a buszt”.

Az edzői oldalon is komoly óvatosság tapasztalható. Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere korábban arra figyelmeztetett, hogy a játék kényes egyensúlyát nem szabadna pusztán a látvány kedvéért felborítani. Arteta hangsúlyozta: a szabályreformoknak idő kell, és a túl gyors, radikális beavatkozások több kárt okozhatnak, mint amennyi hasznot hoznak a nézettségben. Korábban fanyar humorral jegyezte meg: mire a szabályalkotók végre minden technikai újítást tökéletesre csiszolnak, ő valószínűleg már teljesen megkopaszodik a kispadon a stressztől és a káosztól.

Mennyi esély van a lesszabály radikális módosítására?
Hogy a Wenger-féle les valóban globális szabállyá válik-e, az egyelőre nyitott kérdés. Az IFAB hagyományosan rendkívül óvatos, amikor a leshez nyúl, hiszen ez a futball egyik alapköve. A végső döntést várhatóan a tesztadatok befolyásolják majd: nő-e a gólok száma, gyorsul-e a játék, és mennyire borul fel a taktikai egyensúly. Ha a kísérlet látványos támadófocit hoz, a nyomás gyorsan megnőhet a bevezetés irányába – ha viszont káoszt eredményez, könnyen maradhat egyszeri próbálkozás. A puding próbája az evés, a lesszabályt pedig várhatóan a kanadai bajnokságban tesztelik majd.

A szájeltakarás kérdése: taktikai titok vagy a gyalázkodás álcája?

A szájeltakarás elleni fellépés a spanyol sajtót pörgette fel a legjobban. A Marca szerint véget kell vetni a „néma gyalázkodásnak”, utalva arra a friss nemzetközi incidensre, ahol rasszista megjegyzés gyanúja miatt indult eljárás egy eltakart szájjal tett kijelentés után. Ezzel szemben a játékosok, köztük a Real Madrid kapusa, Thibaut Courtois is a taktikai titkokat féltik. Courtois szerint a játékosok gyakran csak a szájról olvasók ellen védekeznek, amikor elfedik az arcukat.

Real Madrid's Belgian goalkeeper #01 Thibaut Courtois (2nd-L) hugs Benfica's Ukrainian goalkeeper #01 Anatoliy Trubin (C) at the end of the UEFA Champions League league phase day 8 football match between SL Benfica and Real Madrid CF at Estadio da Luz in Lisbon on January 28, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Thibaut Courtois (zöld mezben) szerint sok esetben a taktikát beszélik meg a labdarúgók eltakart szájjal
Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

A szigorítás támogatói szerint véget kell vetni a „néma gyalázkodásnak”. Mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy a szájtakarás sokszor taktikai kommunikáció, nem sértegetés. A nagy kérdés az lesz: hol húzza meg a határt a játékvezető, és mennyire lehet ezt következetesen alkalmazni.

Eljön a stopperóra uralma?

A technológiai és időkeretes szigorításokkal kapcsolatban a francia sajtóban is felmerült, hogy a futball veszít a romantikájából, ha minden mozdulatot digitális kontroll alá vonnak. A játékvezetők terhei nőhetnek, a vitás helyzetek száma pedig rövid távon biztosan nem csökken.

Itt lehet a legtöbb balhé. Ha egy kapustól azért veszik el a labdát, mert pár másodperccel tovább várt a kirúgással, a lelátón aligha marad csend. Sokan úgy vélik, ha számolgatniuk kell a bíróknak, a foci lassan olyan lesz, mint a kosárlabda.

A szabályalkotók hangsúlyozzák, hogy a szöglet csak akkor kerülhet videós felülvizsgálatra, ha a hiba azonnal, a játék újraindításának késleltetése nélkül korrigálható.

A cél nem a meccsek széttördelése, hanem a nyilvánvaló tévedések kiszűrése. Hogy ez a gyakorlatban mennyire lesz gördülékeny, az a világbajnokság egyik érdekes tesztje lehet. A cinikusabb vélemények szerint a FIFA mindenáron fogyaszthatóbbá akarja tenni a focit a fiatalabb generációk számára.

Referee Thomas Bramall (R) checks the on-field VAR screen before awarding Manchester City a penalty during the English Premier League football match between Manchester City and Brighton and Hove Albion at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on January 7, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
VAR-ra várva, sokan már most átkozzák a videóbírót, mert egy gólöröm közben is tartani kell az utólagos ítéletmódosítástól
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

De kérdéses, hogy a stopperórákkal, a VAR további terjeszkedésével és a leshatár újragondolásával nem éppen a sportág lelkét feszegetik-e. A 2026-os világbajnokság így nemcsak a trófeáról szólhat, hanem arról is: marad-e a foci az a játék, amit eddig szerettünk – vagy egy túlszabályozott, technológiai demonstrációvá válik.

