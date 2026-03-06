Mielőtt fejest ugranánk a szabályváltozások bejelentése utáni, nemzetközi sajtóban tomboló lincshangulatba, nézzük át gyorsan, pontosan mi változik 2026-tól.
Szabályváltozások, ami már biztos
(életbe lép: 2026. július 1., de korábban is alkalmazható):
- Hajsza az idővel (10 másodperces csere):
A lecserélt játékosnak ennyi ideje van leérni. Ha lassabb, a cserejátékos csak legalább 1 perc elteltével és az első játékmegszakításnál léphet be. Garantált emberhátrány a sétatempóért.
- Kapusok és bedobók versenye a stopperrel:
Visszaszámlálás indul! Ha a játékos túllépi az időkeretet, bedobásnál az ellenfél kapja meg a labdát, kirúgásnál pedig szögletet kaphat a rivális.
- A „taktikai” sérülések vége:
Ha a játékost a pályán ápolják, a visszatérése előtt legalább 1 percet a partvonalon kívül kell várnia.
- VAR a szögleteknél és a lapoknál:
Felülvizsgálható a tévesen megítélt korner (kizárólag akkor, ha azonnal korrigálható) és a kiállítást érő téves második sárga lap is.
- Gól utáni kegyelem:
Ha egy szabálytalanság után előnyből gól születik, a vétkes játékos nem kap automatikusan sárga lapot.
Ami még kísérleti vagy konzultációs szakaszban van
Wenger-les (The Daylight Rule):
Csak akkor ítélnek lest, ha „fény látható” a támadó és a védő között, vagyis a támadó teljes testével előrébb helyezkedik. A kanadai élvonal (CPL) a 2026-os szezonban tesztelheti a módosítást.
- A szájeltakarás kérdése:
Az IFAB a világbajnokság előtt dolgozhat ki egységesebb fellépést a szájat eltakaró, vitahelyzetekben elhangzó – akár diszkriminatív – megnyilvánulások ellen. A konkrét szankciókról még nincs végleges döntés.
Reakciók: „Ez már nem foci” vagy „Végre vége a csalásnak”?
Ahogy az várható volt, a nemzetközi sajtó és a szakma azonnal két táborra szakadt. Miután kiderült, hogy stopperórával vadásznának a késleltetésekre és a lesértelmezéshez is hozzányúlnának, elszabadultak az indulatok.
Arséne Wenger lesreformja kapta a legkeményebb kritikákat. Brit elemzések szerint a változtatás alapjaiban írhatja át a modern védekezési struktúrákat, és a klasszikus lescsapda jelentősége csökkenhet.
A brit szaklapokban, így a The Athletic elemzéseiben is többen attól tartanak, hogy ez a változtatás alapjaiban írhatja át a védekezési formulákat. A közösségi médiában korábbi játékosok, köztük a Liverpool-legenda Jamie Carragher is élesen bírálta a javaslatot, „szörnyűnek” nevezve azt a játék szempontjából.
Carragher szerint a leshatár radikális kitolása nem támadófocit, hanem éppen ellenkezőleg, mélyen védekező, negatív futballt eredményez majd, mivel a védők rettegni fognak a lefutásoktól, és inkább a saját tizenhatosukra „parkolják le a buszt”.
Az edzői oldalon is komoly óvatosság tapasztalható. Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere korábban arra figyelmeztetett, hogy a játék kényes egyensúlyát nem szabadna pusztán a látvány kedvéért felborítani. Arteta hangsúlyozta: a szabályreformoknak idő kell, és a túl gyors, radikális beavatkozások több kárt okozhatnak, mint amennyi hasznot hoznak a nézettségben. Korábban fanyar humorral jegyezte meg: mire a szabályalkotók végre minden technikai újítást tökéletesre csiszolnak, ő valószínűleg már teljesen megkopaszodik a kispadon a stressztől és a káosztól.
Mennyi esély van a lesszabály radikális módosítására?
Hogy a Wenger-féle les valóban globális szabállyá válik-e, az egyelőre nyitott kérdés. Az IFAB hagyományosan rendkívül óvatos, amikor a leshez nyúl, hiszen ez a futball egyik alapköve. A végső döntést várhatóan a tesztadatok befolyásolják majd: nő-e a gólok száma, gyorsul-e a játék, és mennyire borul fel a taktikai egyensúly. Ha a kísérlet látványos támadófocit hoz, a nyomás gyorsan megnőhet a bevezetés irányába – ha viszont káoszt eredményez, könnyen maradhat egyszeri próbálkozás. A puding próbája az evés, a lesszabályt pedig várhatóan a kanadai bajnokságban tesztelik majd.
A szájeltakarás kérdése: taktikai titok vagy a gyalázkodás álcája?
A szájeltakarás elleni fellépés a spanyol sajtót pörgette fel a legjobban. A Marca szerint véget kell vetni a „néma gyalázkodásnak”, utalva arra a friss nemzetközi incidensre, ahol rasszista megjegyzés gyanúja miatt indult eljárás egy eltakart szájjal tett kijelentés után. Ezzel szemben a játékosok, köztük a Real Madrid kapusa, Thibaut Courtois is a taktikai titkokat féltik. Courtois szerint a játékosok gyakran csak a szájról olvasók ellen védekeznek, amikor elfedik az arcukat.
A szigorítás támogatói szerint véget kell vetni a „néma gyalázkodásnak”. Mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy a szájtakarás sokszor taktikai kommunikáció, nem sértegetés. A nagy kérdés az lesz: hol húzza meg a határt a játékvezető, és mennyire lehet ezt következetesen alkalmazni.
Eljön a stopperóra uralma?
A technológiai és időkeretes szigorításokkal kapcsolatban a francia sajtóban is felmerült, hogy a futball veszít a romantikájából, ha minden mozdulatot digitális kontroll alá vonnak. A játékvezetők terhei nőhetnek, a vitás helyzetek száma pedig rövid távon biztosan nem csökken.
Itt lehet a legtöbb balhé. Ha egy kapustól azért veszik el a labdát, mert pár másodperccel tovább várt a kirúgással, a lelátón aligha marad csend. Sokan úgy vélik, ha számolgatniuk kell a bíróknak, a foci lassan olyan lesz, mint a kosárlabda.
A szabályalkotók hangsúlyozzák, hogy a szöglet csak akkor kerülhet videós felülvizsgálatra, ha a hiba azonnal, a játék újraindításának késleltetése nélkül korrigálható.
A cél nem a meccsek széttördelése, hanem a nyilvánvaló tévedések kiszűrése. Hogy ez a gyakorlatban mennyire lesz gördülékeny, az a világbajnokság egyik érdekes tesztje lehet. A cinikusabb vélemények szerint a FIFA mindenáron fogyaszthatóbbá akarja tenni a focit a fiatalabb generációk számára.
De kérdéses, hogy a stopperórákkal, a VAR további terjeszkedésével és a leshatár újragondolásával nem éppen a sportág lelkét feszegetik-e. A 2026-os világbajnokság így nemcsak a trófeáról szólhat, hanem arról is: marad-e a foci az a játék, amit eddig szerettünk – vagy egy túlszabályozott, technológiai demonstrációvá válik.