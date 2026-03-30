Március 24-én érkezett a váratlan hír, miszerint Mohamed Szalah, az angol Premier League-ben szereplő Liverpool klublegendája a 2025-2026-os szezon végén távozik a Vörösöktől, hiába a 2027-ig szóló szerződés. Az egyiptomi klasszis 2017-es érkezése óta 435 tétmérkőzésen viselte az angol címvédő mezét, s 255 találata mellett 122 gólpasszt osztott ki.

Mohamed Szalah halmozta a trófeákat Liverpoolban

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Hova igazol Mohamed Szalah?

Ami biztosnak tűnik, hogy a 33 éves támadó nem fejezi még be a pályafutását, viszont csak kevés csapat vállalhatja be a szerződtetését, hiszen elképesztő összeget keres Liverpoolban. Sőt a Capology szerint ő Arne Slot csapatának legjobban fizetett játékosa a maga 400 ezer fontos heti bevételével. Jó kérdés, hogy mégis mely csapatok érdeklődését kelthette fel Szalah, erre Ibrahim Hasszan, Egyiptom menedzsere adott elgondolkodtató választ.

Hallottam ajánlatokat a PSG-től, a Bayern Münchentől, valamint olasz kluboktól is. Személy szerint én annak örülnék, ha Európában maradna

− idézte Hasszant a onefootball.com. Szalahot állítólag az MLS-ből is csábították, erre a menedzser úgy válaszolt, hogy nem tartja valószínűnek az átigazolást, mivel túlzottan kiesne a reflektorfényből, mint Lionel Messi.

Over the weekend, Egypt national team director Ibrahim Hassan claimed that 'he has heard' about offers from PSG and Bayern Munich for Mohamed Salah @ismaeelmahmoudd (@winwinallsports) reached out to Max Eberl, who categorically denied this claim: "No, Mohamed Salah did not… pic.twitter.com/9P2YBMYIrq — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 30, 2026

Persze szaúdi együttesekről is lehet olvasni, ami nem is véletlen, hiszen a Közel-Keleten elképesztő fizetésekért futballoznak a legnagyobb sztárok, Szalah pedig egyértelműen az egyik legkiemelkedőbb lenne.

Egészen pontosan az Al-Ittihad érdeklődik, amely 1,67 millió fontos fizetést kínálna az egyiptominak.

Amennyiben a Bayern München vagy éppen a Paris-Saint Germain lenne a befutó, úgy az az eshetőség is előfordulhatna, hogy az egyiptomi klasszis ellenfélként léphetne pályára a Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos fémjelezte Liverpool ellen. Szalah jelenleg kisebb sérüléséből lábadozik, viszont az angol sajtó korábban már beszámolt róla, hogy a Manchester City elleni FA-kupa negyeddöntőben már pályára léphet.

