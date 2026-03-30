A nyári átigazolási időszakban legalább két szélső érkezése várható, hiszen nemcsak a jobb oldalon keletkezik űr Mohamed Szalah távozásával, hanem a bal szélen is kérdések merültek fel Cody Gakpo formája miatt.

Szalah távozása miatt bevásárlókörútra indul a Liverpool

Ki fogja pótolni Mohamed Szalahot?

A Liverpool számára így kulcskérdés, hogy a már bizonyított világsztárok felé nyitnak, vagy ismét a kevésbé ismert, de hatalmas potenciállal rendelkező fiatalok felkutatására építenek.

A kiszemeltek listája rendkívül sokszínű.

A fiatal tehetségek közül kiemelkedik Yan Diomande, aki mindössze 19 évesen robbant be az európai futball elitjébe az RB Leipzig színeiben. Gyorsasága, cselezőkészsége és kétoldali bevethetősége miatt ideális hosszú távú befektetés lehet, bár magas ára (a piaci értéke 75 millió euró) komoly akadályt jelenthet.

Szintén vonzó opció lehet Bradley Barcola a Paris Saint-Germainből, aki már most is komoly tapasztalattal bír, és mindkét szélen bevethető. A bal oldalon kreativitása és egy az egy elleni játéka új dimenziót adhatna a Liverpool támadásainak.

A fiatalabb, fejleszthető játékosok közé tartozik Yankuba Minteh is, aki a Brighton & Hove Albion játékosaként tűnt ki dinamizmusával és statisztikai mutatóival. Bár számai még nem kiugróak, fejlődési potenciálja miatt komoly lehetőséget jelenthet.

A tapasztaltabb, már bizonyított szélsők közül Francisco Conceicao neve is felmerült, aki a Juventus játékosaként az egyik legveszélyesebb egy az egy elleni játékos Európában. Mellette Anthony Gordon is komoly opció lehet: a Newcastle United támadója Premier League-tapasztalatával és sokoldalúságával illeszkedne a Liverpool rendszerébe.

A „nagyágyúk” kategóriáját erősíti Hvicsa Kvarachelia, aki szintén a PSG játékosa, és már most a világ egyik legjobb szélsőjeként tartják számon. Megszerzése ugyan komoly anyagi kihívás lenne, de jelentősen megkönnyítené az életet Szalah után. A georgia sztár piaci értékét 90 millió euróra taksálják.

Hasonlóan izgalmas jelölt Michael Olise, aki a FC Bayern München színeiben nyújt kiemelkedő teljesítményt. Góljai és gólpasszai alapján ő lehetne az első számú célpont, amennyiben a bajorok hajlandóak lennének megválni tőle. De nagyon úgy tűnik, hogy nem hajlandóak:

Uli Hoeness ugyanis kijelentette, hogy 200 millió euróért sem adják el Michael Olisét, ráadásul még oda is szúrt a Liverpoolnak.

🚨 Bayern’s Uli Hoeneß closes doors to Liverpool linked with Michael Olise: “Remember Liverpool spent €500m last summer and are having a very bad season”.



“So we won’t be contributing to them playing better next year”, told DPA. pic.twitter.com/snT4HMtOIr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2026

Ne feledjük, a Liverpool 500 milliót eurót költött tavaly nyáron, és most nagyon rossz szezont fut. Tehát nem fogunk hozzájárulni ahhoz, hogy jövőre jobban játszanak."

A listán szerepel még Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Maghnes Akliouche (AS Monaco), valamint Morgan Rogers (Aston Villa) is, akik különböző játékstílusukkal és erősségeikkel kínálnak alternatívát.