Kedden robbant a bomba, miszerint Mohamed Szalah az idény végén távozik a Liverpooltól: erről a klub és a 33 éves egyiptomi válogatott támadó is beszámolt.

Hogyan távozhat Mohamed Szalah az érvényes szerződése ellenére?

A hír hallattán töbek között a legjobb barátja, Szoboszlai Dominik is elköszönt tőle. A PL-címvédő szerint Szalah kívánsága az volt, hogy ezt a bejelentést a lehető leghamarabb tegyék meg a szurkolók felé, mert ezzel látja biztosítottnak a jövőjével kapcsolatos átláthatóságot, illetve így is szeretné kimutatni a drukkerek irányába érzett tiszteletét és háláját-

A Liverpool viszont arról nem számolt be, hogyan lehetséges Szalah távozása, miközben a szerződése még nem jár le az idény végén.

Nos, olasz transzferguru, Fabrizio Romano szerint a klub ingyen hajlandó lenne elengedni az egyiptomi támadót – annak ellenére, hogy szerződése 2027 júniusáig érvényes.

🚨 Liverpool to allow Mohamed Salah to leave on a FREE transfer despite having a contract at the club valid until June 2027.#LFC accept Salah’s desire to try new chapter in his career after making history at Anfield. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/4diPtfeJsV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2026

Romano a következőket írta:

A Liverpool hajlandó ingyen elengedni Mohamed Szalahot, annak ellenére, hogy a szerződése 2027 júniusáig szól a klubnál. A Liverpool elfogadja Szalah azon vágyát, hogy új fejezetet kezdjen a pályafutásában, miután történelmet írt az Anfielden.”

Az egyiptomi futballista 435 mérkőzésen 255 gólt szerzett a Liverpool színeiben, s két angol bajnoki cím, valamint egy FA Kupa és két Ligakupa mellett egy Bajnokok Ligája-, egy klubvilágbajnoki, illetve egy európai Szuperkupa-trófeát is nyert a csapattal, amelyhez 2017-ben, az AS Romától igazolt.