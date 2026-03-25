Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Donald Trump üzent a magyaroknak – ezt önnek is látnia kell!

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mohamed Szalah az idény végén távozik a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, az angol labdarúgó Premier League-ben címvédő Liverpool csapatától. Az ügy érdekessége, hogy Szalah szerződése eredetileg a 2027-es idény végégig szólt, a Liverpool azonban megható gesztust tett az egyiptomi sztár felé.

Kedden robbant a bomba, miszerint Mohamed Szalah az idény végén távozik a Liverpooltól: erről a klub és a 33 éves egyiptomi válogatott támadó is beszámolt.

Hamarosan távozik a Liverpool legendája, Mohamed Szalah
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Hogyan távozhat Mohamed Szalah az érvényes szerződése ellenére?

A hír hallattán töbek között a legjobb barátja, Szoboszlai Dominik is elköszönt tőle. A PL-címvédő szerint Szalah kívánsága az volt, hogy ezt a bejelentést a lehető leghamarabb tegyék meg a szurkolók felé, mert ezzel látja biztosítottnak a jövőjével kapcsolatos átláthatóságot, illetve így is szeretné kimutatni a drukkerek irányába érzett tiszteletét és háláját-

A Liverpool viszont arról nem számolt be, hogyan lehetséges Szalah távozása, miközben a szerződése még nem jár le az idény végén.

Nos, olasz transzferguru, Fabrizio Romano szerint a klub ingyen hajlandó lenne elengedni az egyiptomi támadót – annak ellenére, hogy szerződése 2027 júniusáig érvényes.

Romano a következőket írta: 

A Liverpool hajlandó ingyen elengedni Mohamed Szalahot, annak ellenére, hogy a szerződése 2027 júniusáig szól a klubnál. A Liverpool elfogadja Szalah azon vágyát, hogy új fejezetet kezdjen a pályafutásában, miután történelmet írt az Anfielden.”

Az egyiptomi futballista 435 mérkőzésen 255 gólt szerzett a Liverpool színeiben, s két angol bajnoki cím, valamint egy FA Kupa és két Ligakupa mellett egy Bajnokok Ligája-, egy klubvilágbajnoki, illetve egy európai Szuperkupa-trófeát is nyert a csapattal, amelyhez 2017-ben, az AS Romától igazolt.

Egy szóval búcsúzott el a Liverpool távozó legendájától Szoboszlai Dominik
Hivatalos: Szoboszlai elveszíti a legjobb barátját Liverpoolban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!