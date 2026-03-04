Hatalmasat fordult a világ Mohamed Szalahhal. A 2024/25-ös szezonban az egyiptomi még érinthetetlen volt: minden sorozatot figyelembe véve 34 gólt rámolt be és 23 gólpasszt osztott ki, és őt választották meg a Premier League legjobb játékosának. Most, 2026 márciusában viszont már ott tartunk, hogy a korábbi klubikon teherré vált az Anfielden.

Szalah idén árnyéka korábbi önmagának

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Megtört a Szalah-átok, de talán már későn

Kedd este a Molineux-ban Szalah végre betalált a Premier League-ben – tavaly november óta először. A sors iróniája, hogy a Liverpool 2–1-es vereséget szenvedett a tabella utolsó helyén szerénykedő Wolvestól, ami különösen kellemetlen eredmény a címvédő számára.

Bár a gól statisztikailag jól mutat, a szakértők nem kímélik a 33 éves klasszist. Ahogyan a Football365 fogalmaz: „Ne tévesszen meg senkit a gólja, Szalah az egész meccsen értékelhetetlen volt, és egy ziccert is csúnyán elpuskázott.”

A padlóra került, kérdés, innen van-e még visszaút

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Steve Nicol, a Vörösök legendája az ESPN műsorában két napja, március 2-án vette elő újra azt a kritikát, ami most bejárja a netet. Nicol szerint Szalah formája nem egyszerűen visszaesett, hanem megsemmisült.

Soha nem láttam még ilyet. Ijesztő, ahogy valaki a hegy tetejéről ilyen gyorsan eltűnik. Fogadni mernék rá, hogy ha megkérdeznénk őt, ő sem tudná megmondani, mi történt vele.

Irány Szaúd-Arábia?

A háttérben már a jövő tervezése is zajlik. Egybehangzó sajtóértesülések szerint a szaúdi Pro League-ben már készítik a hivatalos ajánlatot. Míg 2023-ban még 150 millió fontot sem fogadott el érte a klub, most a vezetők már ennek töredékéért is hajlandó lennének elengedni a támadót, csak hogy megszabaduljanak a heti 400 ezer fontos fizetésétől, emlékezetet a TEAMtalk.

Szalah liverpooli évei eddig

2017/18: 52 meccs – 44 gól – 16 gólpassz

2018/19: 52 meccs – 27 gól – 10 gólpassz

2019/20: 48 meccs – 23 gól – 13 gólpassz

2020/21: 51 meccs – 31 gól – 6 gólpassz

2021/22: 51 meccs – 31 gól – 16 gólpassz

2022/23: 51 meccs – 30 gól – 16 gólpassz

2023/24: 44 meccs – 25 gól – 14 gólpassz

2024/25: 52 meccs – 32 gól – 18 gólpassz

2025/26: 31 meccs – 9 gól – 9 gólpassz

A helyzetet nehezíti, hogy Szalah és Arne Slot kapcsolata a hírek szerint december óta fagyos, amióta a menedzser többször is a padra száműzte a sztárt. Igaz, mióta visszatért az Afrika-kupáról, újra élvezi a holland bizalmát, bár nem igazán tudott élni vele. Ha pedig a formahanyatlás tartós marad, könnyen lehet, hogy Szalah liverpooli pályafutása hamarabb véget ér, mint azt bárki gondolta volna egy évvel ezelőtt.