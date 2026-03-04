Live
Mohamed Szalah végre betalált, de a Liverpool így is történelmi pofonba szaladt bele a sereghajtó Wolves ellen. Miközben a szaúdi klubok továbbra is élénken érdeklődnek az egyiptomi támadó iránt, Steve Nicol szerint Szalah eltűnése a világelitből egészen ijesztő.

Hatalmasat fordult a világ Mohamed Szalahhal. A 2024/25-ös szezonban az egyiptomi még érinthetetlen volt: minden sorozatot figyelembe véve 34 gólt rámolt be és 23 gólpasszt osztott ki, és őt választották meg a Premier League legjobb játékosának. Most, 2026 márciusában viszont már ott tartunk, hogy a korábbi klubikon teherré vált az Anfielden.

Szalah idén árnyéka korábbi önmagának Fotó: PAUL ELLIS / AFP
Szalah idén árnyéka korábbi önmagának
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Megtört a Szalah-átok, de talán már későn

Kedd este a Molineux-ban Szalah végre betalált a Premier League-ben – tavaly november óta először. A sors iróniája, hogy a Liverpool 2–1-es vereséget szenvedett a tabella utolsó helyén szerénykedő Wolvestól, ami különösen kellemetlen eredmény a címvédő számára.

Bár a gól statisztikailag jól mutat, a szakértők nem kímélik a 33 éves klasszist. Ahogyan a Football365 fogalmaz: „Ne tévesszen meg senkit a gólja, Szalah az egész meccsen értékelhetetlen volt, és egy ziccert is csúnyán elpuskázott.”

Ladislav Krejci of Wolverhampton Wanderers tries to evade the grounded Mohamed Salah of Liverpool FC and Santiago Bueno of Wolverhampton Wanderers during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool in Wolverhampton, England, on March 3, 2026. (Photo by Stuart Leggett/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A padlóra került, kérdés, innen van-e még visszaút
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Steve Nicol, a Vörösök legendája az ESPN műsorában két napja, március 2-án vette elő újra azt a kritikát, ami most bejárja a netet. Nicol szerint Szalah formája nem egyszerűen visszaesett, hanem megsemmisült.

Soha nem láttam még ilyet. Ijesztő, ahogy valaki a hegy tetejéről ilyen gyorsan eltűnik. Fogadni mernék rá, hogy ha megkérdeznénk őt, ő sem tudná megmondani, mi történt vele.

Irány Szaúd-Arábia?

A háttérben már a jövő tervezése is zajlik. Egybehangzó sajtóértesülések szerint a szaúdi Pro League-ben már készítik a hivatalos ajánlatot. Míg 2023-ban még 150 millió fontot sem fogadott el érte a klub, most a vezetők már ennek töredékéért is hajlandó lennének elengedni a támadót, csak hogy megszabaduljanak a heti 400 ezer fontos fizetésétől, emlékezetet a TEAMtalk.

Szalah liverpooli évei eddig
2017/18: 52 meccs – 44 gól – 16 gólpassz
2018/19: 52 meccs – 27 gól – 10 gólpassz
2019/20: 48 meccs – 23 gól – 13 gólpassz
2020/21: 51 meccs – 31 gól – 6 gólpassz
2021/22: 51 meccs – 31 gól – 16 gólpassz
2022/23: 51 meccs – 30 gól – 16 gólpassz
2023/24: 44 meccs – 25 gól – 14 gólpassz
2024/25: 52 meccs – 32 gól – 18 gólpassz
2025/26: 31 meccs – 9 gól – 9 gólpassz

A helyzetet nehezíti, hogy Szalah és Arne Slot kapcsolata a hírek szerint december óta fagyos, amióta a menedzser többször is a padra száműzte a sztárt. Igaz, mióta visszatért az Afrika-kupáról, újra élvezi a holland bizalmát, bár nem igazán tudott élni vele. Ha pedig a formahanyatlás tartós marad, könnyen lehet, hogy Szalah liverpooli pályafutása hamarabb véget ér, mint azt bárki gondolta volna egy évvel ezelőtt.

