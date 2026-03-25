Mohamed Szalah, a Liverpool történetének harmadik legeredményesebb játékosa ugyan tavaly nyáron kétéves szerződéshosszabbítást írt alá, ám a szezon végén kilenc év után távozik a Mersey-parti klubtól.

Mohamed Szalah a nyáron távozik Liverpoolból

Feszültség és formahanyatlás vezethetett Szalah távozásához

Szalah döntésének hátterében több tényező is állhat. Az idény során időnként feszült volt a viszony közte és a vezetőedző, Arne Slot között, ráadásul a támadó teljesítménye is messze elmaradt a korábbiaktól.

Az egyiptomi csatár ebben a szezonban minden sorozatot figyelembe véve csupán 10 gólt és kilenc gólpasszt jegyzett, ezzel szemben tavaly 44 találatig jutott, míg egy évvel korábban 34-ig, sőt az eddigi leggyengébb liverpooli idényeiben is (2018/19-es és a 2019/20-as szezonban) rendre 27 gólt lőtt.

A 33 éves támadó a formahanyatlás miatt többször is a kispadra került idén, a szokatlan helyzetet pedig nehezen viselte. Decemberben a Leeds United elleni 3-3-as döntetlen után egyenesen az újságírók felé vette az irányt és nyilvánosan fejezte ki frusztráltságát, amiatt hogy szerinte a klub „a busz alá lökte” és bűnbakká tették a címvédő gyenge szezonja miatt. Bár Slot és Szalah kapcsolata később rendeződött, a játékos minden bizonnyal már hónapokkal korábban meghozta a döntését.

Hol folytathatja Szalah?

Egyelőre nagy kérdés, a fogadóirodák és a brit sajtó szerint is a legnagyobb esély arra van, hogy egy szaúdi klubhoz igazol. Már az elmúlt időszakban is több közel-keleti élcsapat érdeklődött komolyan iránta, az al-Ittihad 2023 nyarán 150 millió fontot is adott volna érte, de a Liverpool akkor elutasította a szaúdiak ajánlatát. Most azonban jóval kedvezőbb feltételekkel, ingyen szerezhetnék meg az elmúlt évek egyik legjobb támadóját.

Az MLS is szóba jöhet, az Independent szerint Lionel Messi csapata, az Inter Miami nagyon is reális célpont lehet Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa számára. Ugyanakkor a BL-címvédő PSG, a Real Madrid, a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray, a Inter és a korábbi csapata, az AS Roma nevét is bedobta már a nemzetközi sajtó, mint lehetséges következő állomás.