Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó lengyel élvonal 25. fordulójában a két magyar futballistát is foglalkoztató Pogon Szczecin hazai pályán 2-1-re nyert a Korona Kielce ellen. Szalai Attila és Molnár Rajmund csapata ezzel a nyolcadik helyre lépett fel a tabellán.

Szalai Attila kezdőként lépett pályára a Pogon Szczecin csapatában, amely egy bizarr öngóllal már a hétfő esti bajnoki első félidejének derekán hátrányba került.

Szalai Attila ünnepli a Pogon drámai győzelmét
Szalai Attila ünnepli a Pogon drámai győzelmét
Fotó: X/Pogoń Szczecin

Szalai Attila fejese után furcsa öngól született

A 49-szeres magyar válogatott védő, Szalai Attila egy jobb oldali beadásba beletette a fejét, azonban csúsztatás után a labda veszélyesen hullott a kapu felé. A Pogon kapusa, Valentin Cojocaru megpróbálta szögletre menteni a helyzetet, a mozdulata azonban annyira ügyetlen volt, hogy sikerült a saját kapujába ütnie a labdát.

[Ekstraklasaboners] Pogoń Szczecin 0-1 Korona Kielce - Valentin Cojocaru OG 24' (Ekstraklasa)
u / 4gjdtokurwa fociban

A hazai csapat a 68. perben aztán egyenlített a nem sokkal korábban csereként beállt José Pozo találatával, majd amikor már úgy tűnt, hogy a vendégek értékes pontot szereznek, akkor a 96. percben jött a dráma: a spanyol játékos duplázott, s ezzel bebiztosította a győzelmet a Pogonnak, amely jelenleg a tabella nyolcadik helyén áll, a hátránya azonban csupán hét pont a listavezető Zaglebie Lubin mögött.

Szalai, aki télen igazolt kölcsönben Lengyelországba, ezúttal is végig a pályán volt, és csapata egyik legjobbja volt. A januárban súlyos sérülést szenvedett Molnár Rajmund azonban nem volt a keretben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!