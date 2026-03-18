A CAF keddi döntése sokkolta a futballvilágot: a szervezet utólag 3–0-s győzelemmel ítélte oda Marokkónak a trófeát, arra hivatkozva, hogy Szenegál megsértette a versenyszabályzatot a döntő során. A mérkőzés eredetileg szenegáli sikerrel zárult: a csapat hosszabbítás után 1-0-ra nyert, ám a találkozó hajrájában hatalmas káosz alakult ki.

Szenegál nem hajlandó visszaadni az Afrika Kupa-trófeát: tovább gyűrűzik az év legnagyobb focibotránya

Szenegál fellebbez a döntés ellen

Az Afrika Nemzetek Kupája fináléjának 98. percében Szenegál játékosai levonultak a pályáról, tiltakozásul egy megítélt tizenegyes miatt. A félbeszakítás közel 17 percig tartott, miközben a lelátón is elszabadultak az indulatok, és szurkolók próbáltak a pályára jutni. Végül a csapat visszatért – ebben kulcsszerepe volt a korábbi Liverpool-sztárnak, Sadio Manénak –, és folytatódott a mérkőzés.

A büntetőt Brahim Díaz végezte el, ám a korábbi Chelsea-kapus, Edouard Mendy kivédte a lövést. A hosszabbításban végül Pape Gueye góljával Szenegál megszerezte a győzelmet, és úgy tűnt, öt éven belül másodszor is Afrika bajnoka lett.

A mérkőzés után azonban a marokkói szövetség hivatalos panaszt nyújtott be, amely nyomán a CAF vizsgálatot indított. Az eredmény: a testület úgy ítélte meg, hogy Szenegál viselkedése sértette a szabályzat 82. cikkelyét, ezért a döntőt elveszítettnek nyilvánította, és 3–0-val Marokkó javára írta.

A döntésre dühösen reagált a Szenegáli Labdarúgó-szövetség.

Közleményükben „igazságtalannak, példátlannak és elfogadhatatlannak” nevezték az ítéletet, amely szerintük „lejáratja az afrikai futballt”. Bejelentették, hogy fellebbezést nyújtanak be a lausanne-i Sportdöntőbírósághoz (CAS), és jogi lépéseket is kilátásba helyeztek.

A szövetség főtitkára, Abdoulaye Sow még keményebben fogalmazott: korrupcióval vádolta a CAF-ot, és hangsúlyozta, hogy a trófea nem hagyja el Szenegált.

A harc még messze nem ért véget. Szenegálnak igaza van, és a győzelem is minket illet”

– nyilatkozta.

A játékosok is egyértelműen kiálltak saját igazuk mellett. Többen – köztük Habib Diarra és Pathe Ciss – közösségi oldalaikon a trófeával pózoltak. Idrissa Gueye mélyebb hangvételben reagált, hangsúlyozva, hogy a címek múlandók, de a közösség ereje örök. El Hadji Malick Diouf pedig röviden úgy fogalmazott: „A trófeát a pályán nyerik meg, nem e-mailben.”

A marokkói szövetség ezzel szemben visszafogottabb hangot ütött meg. Közleményük szerint nem a pályán nyújtott teljesítményt akarták megkérdőjelezni, hanem kizárólag a szabályok betartását kérték számon. Hangsúlyozták elkötelezettségüket a verseny tisztasága és stabilitása mellett.