Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Link másolása
Vágólapra másolva!
Rafa Mir óriási bajban. Miközben az ügyészség akár tíz év börtönt is kérhet rá egy korábbi, állítólagos szexuális bűncselekmény miatt, az Elche csatára, Rafa Mir újabb botrány középpontjába került. Az Espanyol elleni bajnokin az ellenfél játékosa rasszista megjegyzéssel vádolta meg, ami miatt a játékvezető aktiválta a La Liga rasszizmus elleni protokollját.

Rafa Mir a szexbotrány után rasszista balhéba keveredett. Az Elche–Espanyol La Liga-mérkőzés (2–2) hajrájában néhány percre megállt a játék, miután az Espanyol védője, Omar El Hilali jelezte a játékvezetőnek, hogy Rafa Mir rasszista sértést intézett hozzá egy párharc után.

Állítólagos szexbotrány és rasszista balhé: Rafa Mir óriási bajban Fotó: JOSE JORDAN / AFP
Állítólagos szexbotrány és rasszista balhé: Rafa Mir óriási bajban
Fotó: JOSE JORDAN / AFP

A játékvezető az eset kivizsgálása érdekében aktiválta a liga hivatalos antirasszista protokollját, így rövid időre félbeszakadt a találkozó. El Hilali állítása szerint Mir egy bevándorlókat sértő kifejezést használt vele szemben, ám a bírói stáb egyik tagja sem hallotta közvetlenül az állítólagos mondatot.

A mérkőzés néhány perc után folytatódott, de a hangulat végig feszült maradt.

Bajban a szexbotrányba keveredett csatár

A történet különös fordulatot vett a hosszabbításban: a 90. percben az Elche büntetőhöz jutott, amelyet éppen Rafa Mir értékesített, így csapata 2–2-re mentette a mérkőzést.

A gól azonban alig csillapította a botrányt, amely gyorsan végigsöpört a spanyol és a nemzetközi sportsajtón.

Az esetet a La Liga illetékesei is megvizsgálták, azonban a rendelkezésre álló felvételek és bizonyítékok nem tették egyértelművé, hogy valóban elhangzott-e a kifogásolt kijelentés.

Mivel a vitatott párbeszéd a felvételeken sem volt egyértelműen hallható, fegyelmi szankciót végül nem szabtak ki Mirre.

Az Espanyol ugyanakkor nyilvánosan kiállt El Hilali mellett, hangsúlyozva, hogy a klub minden formájában elítéli a rasszizmust.

Egy másik, sokkal súlyosabb ügy árnyékában

A pályán történt incidens különösen rosszkor érkezett Mir számára. A spanyol ügyészség ugyanis egy 2024-ben történt, állítólagos szexuális erőszak és testi sértés miatt indított eljárásban akár tíz év börtönbüntetést is kérhet a futballistára.

Mir tagadja a vádakat, az ügy pedig jelenleg is jogi eljárás alatt áll.

Így miközben az Elche csatára a pályán gólokkal próbál segíteni csapatának, karrierjét egyre inkább a pályán kívüli botrányok árnyékolják be.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!