Rafa Mir a szexbotrány után rasszista balhéba keveredett. Az Elche–Espanyol La Liga-mérkőzés (2–2) hajrájában néhány percre megállt a játék, miután az Espanyol védője, Omar El Hilali jelezte a játékvezetőnek, hogy Rafa Mir rasszista sértést intézett hozzá egy párharc után.

Állítólagos szexbotrány és rasszista balhé: Rafa Mir óriási bajban

Fotó: JOSE JORDAN / AFP

A játékvezető az eset kivizsgálása érdekében aktiválta a liga hivatalos antirasszista protokollját, így rövid időre félbeszakadt a találkozó. El Hilali állítása szerint Mir egy bevándorlókat sértő kifejezést használt vele szemben, ám a bírói stáb egyik tagja sem hallotta közvetlenül az állítólagos mondatot.

A mérkőzés néhány perc után folytatódott, de a hangulat végig feszült maradt.

Bajban a szexbotrányba keveredett csatár

A történet különös fordulatot vett a hosszabbításban: a 90. percben az Elche büntetőhöz jutott, amelyet éppen Rafa Mir értékesített, így csapata 2–2-re mentette a mérkőzést.

A gól azonban alig csillapította a botrányt, amely gyorsan végigsöpört a spanyol és a nemzetközi sportsajtón.

Az esetet a La Liga illetékesei is megvizsgálták, azonban a rendelkezésre álló felvételek és bizonyítékok nem tették egyértelművé, hogy valóban elhangzott-e a kifogásolt kijelentés.

Mivel a vitatott párbeszéd a felvételeken sem volt egyértelműen hallható, fegyelmi szankciót végül nem szabtak ki Mirre.

Az Espanyol ugyanakkor nyilvánosan kiállt El Hilali mellett, hangsúlyozva, hogy a klub minden formájában elítéli a rasszizmust.

Egy másik, sokkal súlyosabb ügy árnyékában

A pályán történt incidens különösen rosszkor érkezett Mir számára. A spanyol ügyészség ugyanis egy 2024-ben történt, állítólagos szexuális erőszak és testi sértés miatt indított eljárásban akár tíz év börtönbüntetést is kérhet a futballistára.

Mir tagadja a vádakat, az ügy pedig jelenleg is jogi eljárás alatt áll.

Így miközben az Elche csatára a pályán gólokkal próbál segíteni csapatának, karrierjét egyre inkább a pályán kívüli botrányok árnyékolják be.