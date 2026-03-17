Felrobbantotta az internetet az amerikai énekesnő TikTok videója. A szexi énekesnő megmutatta, kinek szurkol a labdarúgó világbajnokságon.
Az amerikai énekesnő nyilván valóan hatalmas Lionel Messi rajongó. A szexi Sabrina Carpenter egy TikTok videóban táncolva viselte az argentin sztár mezét.
A szívdöglesztően szexi Sabrina Carpenter
Carpenter a TikTok videóban az idei NFL Superbowl Half Time Show sztárjának, Bad Bunny „Tití Me Preguntó” slágerére táncol.
A kétszeres Grammy-díjas énekesnő azonban Argentína 2026-os világbajnokságra készült mezét viselte, amelyen a nyolcszoros Aranylabdás, Lionel Messi mezszáma látható. A poszt leírásába pedig azt írta: „ole ole Argentina”, amely annyit jelent, hogy hajrá, Argentína.
A 26 éves csodaszép sztár nemrég indult dél-amerikai turnéra. Szombaton az argentin Lollapalooza fesztivál egyik fő fellépője volt, pénteken pedig a parádé chilei kiadásán lép színpadra.
