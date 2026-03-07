Egy brazil védő hosszú eltiltást kapott a szexista megjegyzései miatt egy női játékvezetővel kapcsolatban. A Red Bull Bragantino játékosa, Gustavo Marques tizenkét mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután szexista megjegyzéseket tett egy női bíróra. „Az volt az álmunk, hogy bejussunk az elődöntőbe, vagy akár a döntőbe, de ő tönkretette a mérkőzést” – mondta Marques Daiane Muniz a játékvezetőről, miután csapata 2-1-re kikapott a Sao Paulo-tól az állami bajnokság negyeddöntőjében.

Daiane Muniz bírónőt érte szexista inzultus

Fotó: ANP

Szexista megjegyzés miatt került bajba a focista

„Úgy gondolom, a szövetségnek figyelembe kellene vennie a mérkőzés fontosságát, és nem kellene egy nőre bíznia a vezetését. Nem helyes, hogy egy nő vezessen egy fontos mérkőzést, mondjuk a Sao Paulo, a Corinthians vagy a Palmeiras ellen.” A Brazil Labdarúgó-szövetség Marquesnek tizenkét mérkőzésre szóló eltiltást adott, és 5000 euró pénzbírságot is kell fizetnie a focistának.

Marques számára enyhítő körülmény, hogy az eltiltás csak az állami bajnokságra vonatkozik. A védő továbbra is játszhat a bajnokságban és a nemzeti kupában. „Ideges voltam, és olyan dolgokat mondtam, amiket nem kellett volna” – írta Marques Instagram-fiókján. „Már beszéltem a játékvezetővel és bocsánatot kértem tőle, valamint a női asszisztensétől is. A feleségem és az anyám is bírálta a kijelentéseimet” – tette hozzá Marques, megjegyezve, hogy magánéletében sem fogadták jól a megjegyzéseit.