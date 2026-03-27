Trent Alexander-Arnold a 2025/26-os idény előtt távozott a Liverpooltól, hogy átigazolási díj nélkül a Real Madridhoz csatlakozhasson. Szoboszlai Dominik jó barátját rengeteg kritika érte a váltással kapcsolatban, ráadásul a sérülések sem kerülték el, így csak lassabban tudta felvenni a spanyol bajnokság ritmusát. Februárban aztán visszatért a pályára, sőt két gólpasszt is kiosztott – majd a múlt hétvégén az Atlético ellen azért nem volt a kezdőben, mert a csapat edzéséről késett –, végül Thomas Tuchel nem is hívta be őt.

Trent Alexander-Arnold jó kapcsolatot ápol Szoboszlai Dominikkel

Szoboszlai barátja választ kapott a sejtelmes üzenetre

Thomas Tuchel március 20-án hirdette ki keretét az Uruguay és a Japán elleni felkészülési mérkőzésekre, amelyekre többek között Harry Maguire és Kobbie Mainoo is meghívót kaptak. A német szakember azzal magyarázta az óriási, 35 fős keretet, hogy sok olyan játékost akart behívni, akik eddig keveset játszottak, ezzel is versenyhelyzetet teremtene az amerikai repülőjegyekért.

Aki viszont kimaradt, az a Real Madrid sztárja, Trent Alexander-Arnold. A 27 éves BL-győztes jobbhátvéd napokkal később az Instagram-oldalára posztolt, s ez a Daily Mail szerint egyértelmű üzenet volt Tuchelnek.

„Madrid. És semmi más”− olvasható a posztban.

Tuchelt is megkérdezték Alexander-Arnoldról

A szövetségi kapitányt az Uruguay elleni megmérettetés előtt kérdezték a Real Madrid sztárjának kihagyásáról, ám a német edző kitartott a döntése mellett. – Tudom, hogy nagy visszhangot kelt, amikor kihagysz egy olyan játékost, mint ő. Ez volt a döntésünk, próbáltam telefonon is elmagyarázni neki, de el kell fogadnia. Ez egy nehéz döntés volt, bizonyos mértékig pedig igazságtalan is − fogalmazott az újságíróknak Tuchel.

Egy kicsit más taktikát alkottunk meg, amikor nem volt velünk a korábbi edzőtáborokban. Ez a játékmodell pedig a jobbhátvéd feladataira is hatással van. Erre a posztra sok jó játékosom van, de biztosan megnézek még egy-két Real Madrid-mérkőzést, hogy összetegyem a végső keretem. Hosszú listám van, de jelenleg néhányan már előtte járnak

− tette hozzá.