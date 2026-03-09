Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Transfermarkt hétfői frissítése után kiderült, hogy Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa és a magyar válogatott csapatkapitánya lett az első magyar focista, akinek az értéke elérte a 100 millió eurót. Szoboszlai Dominik eddig is csúcstartó volt, hiszen 85 millió eurót sem ért soha még magyar játékos, de a Liverpool 8-asa új magasságokba emelkedett.

Szoboszlai elképesztő szezont fut idén

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Arne Slot rendkívül elismerően beszélt Szoboszlairól

A lenti interjúrészletben az alábbi párbeszéd hangzott el a kérdező és Arne Slot között Szoboszlai kapcsán:

- Az egyik, valószínűleg a legjobb játékos az idei Premier League szezonban Szoboszlai Dominik volt. Ő gyakorlatilag bárhol játszhatna, nem igaz? Jó a labdával, jó labda nélkül.

- Szerintem Dominiknek sok jó tulajdonsága van. Szóval ő egy sokoldalú játékos, egy sokoldalú középpályás, véleményem szerint egy modern középpályás. A tavalyi szezonban már nagyon jó volt, főleg labda nélkül, de labdával is, és szerintem ebben a szezonban még többet javított a játékán labdával, és, ahogy mondtam, labda nélkül is, ő a világ három, négy, öt legjobbja között van. És talán a világ legjobbja a nyomásgyakorlásban.