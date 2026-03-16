A vasárnap esti mérkőzésen kötelező lett volna a győzelem a Liverpoolnak, ugyanis a Tottenham karácsony óta nem nyert meccset a Premier League-ben, mostanra pedig a kiesőzóna közvetlen közelébe sodródott. A Liverpool számára jól is indult a találkozó, hiszen a 18. percben Szoboszlai Dominik újabb szabadrúgásgóljával megszerezte a vezetést.

Szoboszlai Dominik szezonbeli negyedik szabadrúgásgólját lőtte a PL-ben

Szoboszlai az idei Premier League-szezonban már négy szabadrúgásgólnál jár, ennél többet soha egyik Liverpool-játékos sem lőtt egy idény alatt. Ennél többet is csak David Beckham, a Manchester United legendája szerzett, aki a 2000/01-es szezonban öt szabadrúgásgólt lőtt, valamint a francia Laurent Robert, aki a Newcastle United játékosaként szintén ötöt szerzett a 2001/2002-es idényben.

Szoboszlait egyébként az angol nyelvű közvetítésben „Magyar pontrúgás-specialistának” nevezte a mérkőzést közvetítő Peter Drury.

Szoboszlai két új becenevet is kapott a szenzációs gólja után

Nem mellesleg Szoboszlai az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve már hét gólt lőtt a tizenhatoson kívülről. Ez a legtöbb egy Liverpool-játékostól egy idényen belül azóta, hogy az uruguayi Luis Suárez a 2013/14-es szezonban szintén hetet lőtt. A rekordot Steven Gerrard tartja, aki a 2005/06-os szezonban kilenc találatot jegyzett a tizenhatoson kívülről.

Szoboszlai gólja után a Liverpool kontrollálta a meccset, több nagy helyzetet is kialakított, de nem tudta növelni az előnyét, erre pedig a kilencvenedik percben ráfizetett, ugyanis a brazil válogatott Richarlison találatával egyenlíteni tudott a Spurs. A Liverpool ezzel egy újabb megnyert meccset engedett ki a kezéből, így a klubbal kiemelten foglalkozó portálok nem magasztalták egekig a csapat játékosait.

A Liverpool „Mr. Sokoldalú” játékosa visszatért a jobbhátvéd posztra, és ismét kiemelkedően teljesített. A szezonban már a negyedik közvetlen szabadrúgásgólját szerezte a bajnokságban, bár a Spurs kapusa nem igazán remekelt a helyzetnél. A magyar játékos folyamatosan a kreativitást és a lendületet kereste a játékban, de a végére kissé visszaesett, ami érthető, tekintve, hogy ebben a szezonban mennyi percet töltött a pályán”

– írták a meccs után a This is Anfield portálon, ahol 7-es osztályzatot adtak Szoboszlainak, aki az idei szezonban már 3578 percet töltött a pályán, ami a második legtöbb a csapatkapitány Virgil van Dijk mögött.