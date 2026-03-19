Azt követően, hogy a Liverpool múlt héten 1-0-ra kikapott Isztambulban, rendkívül meggyőző teljesítménnyel nyert 4-0-ra a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, így továbbjutott a párharcból. Az első gólt Szoboszlai Dominik szerezte, miután az első félidőben egy szöglet után Alexis Mac Allister passzából kapásból lőtt a kapuba a tizenhatos vonaláról. A mérkőzés után a csapat egykori játékosa, Jamie Carragher interjút készített a magyar középpályással, aki egy kulisszatitkot is elárult a góljával kapcsolatban – vette észre a Magyar Nemzet.

Szoboszlai Dominik bebizonyította a kamerák előtt, hogy nem műesést mutatott be a Galatasaray ellen

„Őszintén szólva két percet, kétszer próbáltuk el – árulta el Szoboszlai, hogy mennyit gyakorolták ezt a szögletvariációt edzésen. Miután az interjút megszakítva Peter Schmeichel átadta neki a mérkőzés legjobbjának járó díjat, a magyar játékos így folytatta: Az eredeti terv az volt, hogy Szalah passzolja le, de végül jobb is volt, hogy Macca adta be jobb lábbal, mint ha ő gurította volna le ballal” – jegyezte meg a magyar válogatott középpályása.

Bár az elmúlt hetekben Jamie Carragher meglehetősen kritikus volt korábbi csapatával szemben, a szerdai találkozó után nem győzte dicsérni Arne Slot csapatát, amelynek szerdai teljesítményét „az idei szezon legjobbjának” nevezte.

„Végre domináns volt a játék, a védekezés az elejétől kezdve kiválóan működött, emellett jöttek a nagyszerű egyéni teljesítmények, így teljesen más intenzitású és sebességű mérkőzés volt, mint amiket mostanában láthattunk. A taktika is telitalálat volt, szóval tökéletesen alakult minden Slot és a csapat számára. Az egyetlen kérdés csak az, hogy miért nem láthatjuk ezt mindig?" – tette fel a kötői kérdést a korábbi védő, amire Szoboszlai próbált választ találni.

„Tényleg nem tudom, de legalább bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk ilyen teljesítményre is. Mindig így kéne játszanunk, és hosszú még az idény: a Premier League-ben, az FA-kupában és a BL-ben is ezt kell nyújtanunk” – mondta, mire Carragher mosolyogva megjegyezte, hogy a Liverpool a közelmúltban okozott neki álmatlan éjszakákat a gyengébb játékkal.