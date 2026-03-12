A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának gyönyörű felesége, Buzsik Borka újra remek formában. Szoboszlai Dominik tavaly augusztusban jelentette be, hogy megszületett első gyermeke. A kislány születése után Buzsik már elképesztő formában: a közösségi médiában irigykednek csodálatos alakjára, sőt, még egy amerikai topmodellhez is hasonlítják.

Remek formában Szoboszlai felesége a szülés után

Fotó: Buzsik Borka/Instagram

Alig telt el fél év a házaspár első gyermekének születése óta, Szoboszlai felesége már visszanyerte régi alakját. A Reddit közössége azonban most mégis azt találgatja, hogy sikerült ez ilyen gyorsan az újszülött mellett?

A bejegyzés írója így fogalmaz: „szerintetek szülés után ,hogy nyerte vissza ilyen gyorsan az alakját? Sőt szerintem csinosabb mint volt!”.

Érkeztek is sorban a megfejtések, valaki úgy gondolja, hogy egy szakács, egy személyi edző és egy dadus állhat a háttérben, így Buzsiknak bőven van ideje magával foglalkozni. Akadtak olyanok is, akik osztották ezt a véleményt: „így-így, ha nagyon gazdag lennék, az első intézkedéseim egyike lenne egy teljes munkaidős séf felvétele”.

Egyesek körében azonban valóságos csata alakult ki. Szerintük a genetika, odafigyelés és a testmozgás elég lehet, főleg akkor, ha egy nő szoptat, de természetesen akadtak ellenpéldák is.

„Én terhesség alatt csak a baba súlyát híztam, megszültem, egész nap sétálok, odafigyelek arra mit es mennyit eszek(nyilván szoptatás hoz mérten) csak es kizárólag szoptatok(se fejét, se tápszer se semmi) és 16kg plusz jött rám ezidő alatt! Szó szerint a levegőtől is hízok azóta…” – írta egy hozzászóló.

Egy dolgot senki sem vitatott, hogy Szoboszlai felesége remek formában van a szülés után. Volt olyan kommentelő, aki megjegyezte, „ha egy Szoboszlai Dominiket akar továbbra is férjének, akkor azért sokat kell tennie”. Akadt azonban olyan is, aki egyenesen egy amerikai topmodellhez hasonlította Buzsikot: „ugyan az, mint Hailey Bieber, ő olyan, mintha nem is szült volna”.