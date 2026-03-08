Trent Alexander-Arnoldot nem a védekezésben mutatott képességei emelték a világelitbe, ezt a Liverpoolnál is megmutatta, amelynek saját nevelésű játékosaként 2019-ben elhódította a Bajnokok Ligáját. A 34-szeres angol válogatott jobbhátvéd Szoboszlai Dominikkel is együtt futballozott, a mostani idény előtt hagyta el a Vörösöket, hogy átigazolási díj nélkül a Real Madridhoz szerződjön. Új állomáshelyén azonban több sérülés is hátráltatta, a közelmúltban viszont rendszeresen rendelkezésre állt.

Trent Alexander-Arnold remek kapcsolatot ápol Szoboszlai Dominikkel

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A spanyol média sem elnéző a Liverpool korábbi sztárjával

Mint ismert, a Real Madrid 2-1-es győzelmet aratott a Celta Vigo otthonában, a spanyol La Liga 27. fordulójának pénteki játéknapján. Trent Alexander-Arnold kezdőként lépett pályára a bajnokin, és a madridiak első góljában kulcsszerepet vállalt, mégis rengeteg kritikát kapott a spanyol sajtó munkatársaitól. A Marca című lap volt a legkritikusabb, ott úgy vélik, hogy a védekezési hibái senkit sem leptek meg.

„Ne lepjen meg Trent Alexander-Arnold. Mindig is ilyewn volt. Jürgen Klopp maga mondta ezt közvetlenül a távozása után, hogy nem tudta megtanítani védekezni. Aki rendszeresen nézte a Liverpoolt, az tudja, hogy Trent nem éppen egy védekező típus, hanem inkább előre tör és remek passzokat oszt ki. De védekezni nem tud, ahogy azt a Celta első gólja ismételten bebizonyította. Az egyetlen kérdés, hogy nem tudja-e, vagy nem akarja.”

Tehát, ha a Real Madridnak szurkolsz, ne haragudj az angol hátvédre, ha nem tetszik a védekezése. Okold azt, aki leigazolta.

Trent Alexander-Arnold had a tough go of it on Celta's equalizer 😬 pic.twitter.com/Evr0EdOYmS — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 6, 2026

Szoboszlai Dominik jó viszonyt ápol korábbi csapattársával

A magyar válogatott csapatkapitánya két szezont futballozott együtt Alexander-Arndolddal, a két futballista a mai napig remek kapcsolatot ápol egymással. Ezt a tényt az is bizonyítja, hogy amikor az angol visszatért a sérüléséből, jó barátja rögtön hozzászólt a játékos bejegyzéséhez.

Az én emberem

– írta Szoboszlai.