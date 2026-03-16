Hiába szárnyal Szoboszlai, a Liverpool nem tudott megint nyerni: a szurkolók Arne Slotot hibáztatják

Szoboszlai sem tudja megmenteni Slotot?

A találkozó előtt sokan biztos hazai győzelemre számítottak. A Tottenham ugyanis sérülések és eltiltások miatt még a 20 fős meccskeretet sem tudta feltölteni, ráadásul már 11 mérkőzés óta nyeretlen volt, és csupán jobb gólkülönbségének köszönhette, hogy nem állt kieső helyen.

Ennek ellenére a pályán teljesen más kép rajzolódott ki. A Liverpool támadójátéka ismét akadozott, és a csapat gyakorlatilag egyetlen villanásnak köszönhette, hogy egyáltalán veszélyt jelentett: Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett góljának.

A Vörösök ezen kívül mindössze három kaput eltaláló lövést jegyeztek fel.

A statisztika különösen fájó lehetett a hazaiak számára: a Tottenham hét kaput eltaláló lövést produkált, és két nagy helyzetet is kidolgozott, miközben a Liverpool egyet sem.

Az Anfield hangulata ennek megfelelően egyre feszültebbé vált. A stadion szokatlanul csendes volt, sok szurkoló már a lefújás előtt elhagyta a lelátókat, a meccs után pedig hangosan fejezték ki elégedetlenségüket, hiszen a csapat elszalasztotta az esélyt, hogy a forduló végére a top négyben, azaz BL-helyen zárjon.

A drukkerek közül többen nyíltan kritizálták Slot munkáját. Egy szurkoló úgy fogalmazott:

Hivatalosan feladtam – Arne nem a mi emberünk. Amikor arról beszélünk, hogy ez a Spurs akár nyerhetett is volna, miközben Alisson több védést mutatott be, mint az ő bizonytalan kapusuk, az elfogadhatatlan.”

Egy másik kommentelő hozzátette:

„Egész szezonban védtem Slotot, de ez a meccs nálam is betette a kaput.”

Volt, aki nem érti, Arne Slot hogyan gondolja, hogy marad Liverpoolban a nyáron.

Completely, inexcusably abject from Liverpool - the worst result of a horrible season. It may well be the case that this league no longer allows you to play good football, but ineffectiveness isn't compulsory, too. How can Arne Slot possibly make the case to stay this summer? — David Lynch (@davidlynchlfc) March 15, 2026

Akadt olyan drukker is, aki óvatosabban fogalmazott, de így is kemény kritikát fogalmazott meg: „Nem akarok hirtelen felindulásból semmit írni, de

ez az eredmény nonszensz. Mindannyian éreztük, hogy jön az egyenlítés. Ilyen meccselés egyszerűen nem elfogadható.”

A Liverpool szurkolóinak egy része szerint a probléma már régóta jelen van. Úgy érzik, a csapat elveszítette azt a tekintélyt és stabilitást, amely korábban jellemezte, és a játékból hiányzik az egyértelmű identitás. Sokan hangsúlyozzák: a sérülések vagy hiányzók nem lehetnek teljes magyarázatok, hiszen egy csapat játékrendszerének és karakterének ezek nélkül is látszania kellene.