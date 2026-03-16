Szoboszlai Dominik fantasztikus szabadrúgásgólja sem mentette meg Arne Slotot a dühös Liverpool-szurkolóktól, akik a holland edző kirúgását követelik.
Szoboszlai sem tudja megmenteni Slotot?
A találkozó előtt sokan biztos hazai győzelemre számítottak. A Tottenham ugyanis sérülések és eltiltások miatt még a 20 fős meccskeretet sem tudta feltölteni, ráadásul már 11 mérkőzés óta nyeretlen volt, és csupán jobb gólkülönbségének köszönhette, hogy nem állt kieső helyen.
Ennek ellenére a pályán teljesen más kép rajzolódott ki. A Liverpool támadójátéka ismét akadozott, és a csapat gyakorlatilag egyetlen villanásnak köszönhette, hogy egyáltalán veszélyt jelentett: Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett góljának.
A Vörösök ezen kívül mindössze három kaput eltaláló lövést jegyeztek fel.
A statisztika különösen fájó lehetett a hazaiak számára: a Tottenham hét kaput eltaláló lövést produkált, és két nagy helyzetet is kidolgozott, miközben a Liverpool egyet sem.
Az Anfield hangulata ennek megfelelően egyre feszültebbé vált. A stadion szokatlanul csendes volt, sok szurkoló már a lefújás előtt elhagyta a lelátókat, a meccs után pedig hangosan fejezték ki elégedetlenségüket, hiszen a csapat elszalasztotta az esélyt, hogy a forduló végére a top négyben, azaz BL-helyen zárjon.
A drukkerek közül többen nyíltan kritizálták Slot munkáját. Egy szurkoló úgy fogalmazott:
Hivatalosan feladtam – Arne nem a mi emberünk. Amikor arról beszélünk, hogy ez a Spurs akár nyerhetett is volna, miközben Alisson több védést mutatott be, mint az ő bizonytalan kapusuk, az elfogadhatatlan.”
Egy másik kommentelő hozzátette:
„Egész szezonban védtem Slotot, de ez a meccs nálam is betette a kaput.”
Volt, aki nem érti, Arne Slot hogyan gondolja, hogy marad Liverpoolban a nyáron.
Akadt olyan drukker is, aki óvatosabban fogalmazott, de így is kemény kritikát fogalmazott meg: „Nem akarok hirtelen felindulásból semmit írni, de
ez az eredmény nonszensz. Mindannyian éreztük, hogy jön az egyenlítés. Ilyen meccselés egyszerűen nem elfogadható.”
A Liverpool szurkolóinak egy része szerint a probléma már régóta jelen van. Úgy érzik, a csapat elveszítette azt a tekintélyt és stabilitást, amely korábban jellemezte, és a játékból hiányzik az egyértelmű identitás. Sokan hangsúlyozzák: a sérülések vagy hiányzók nem lehetnek teljes magyarázatok, hiszen egy csapat játékrendszerének és karakterének ezek nélkül is látszania kellene.
A kérdés most az, meddig tarthat még ez az állapot a Liverpoolnál – és mennyi türelme marad a klub vezetésének Arne Slot irányába.