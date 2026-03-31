A magyar labdarúgó-válogatott a vb-ről szintén lemaradó Görögország ellen játszott gól nélküli döntetlent a Puskás Arénában, ezzel Marco Rossi együttese veretlenül zárta a márciusi felkészülést. Tóth Balázs kapuja másodjára is érintetlen maradt, a lefújást követően ő és Szoboszlai Dominik is a célokról beszélt.

Szoboszlai Dominik a BL-döntőről is beszélt

Fotó: Polyák Attila

Szoboszlai Dominik üzent a magyar játékosoknak

A Liverpool magyar válogatott középpályása az M4 Sportnak beszélt a célokról.

A győzelemért mentünk, ők is azért jöttek. Kiegyensúlyozott mérkőzés volt egy Nemzetek Ligája A-divízióban lévő csapattal. Pozitívum az, hgy megbeszéltük, hogy nem kaphatunk gólt, ezt teljesítettük, szerintem egy győzelem és egy döntetlen, ezzel elégedettek lehetünk.

− értékelte a találkozót a magyar válogatott csapatkapitánya, majd az újoncokról beszélt.

„Mindig próbálom a maximumot nyújtani. Meg vagyok elégedve az újoncokkal, mindenki meglehet, hiszen mindenki küzdött, úgy állt be, ahogy kellett. Mindenkire szükségünk van, és ez egy jó motiváció lehet annak is, aki a magyar bajnokságban játszik, vagy olyan bajnokságban, ami nem is biztos, hogy topbajnokság, de bárhonnan be lehet kerülni a válogatottba” − tette hozzá.

Hosszú a szezon, van FA-kupa, van Premier League, a BL-ben a PSG-vel játszunk, megpróbáljuk a legjobbat nyújtani, persze álomszerű lenne itt játszani a döntőt

− zárta gondolatait Szoboszlai.

Tóth Balázs szerint teljesültek a célok

A Blackburn kapusa szerint hiába nem nyertek, teljesült Marco Rossi terve.

Arról beszéltünk mi is a tábor előtt, hogy az a legfontosabb, hogy mindkét meccset hozzuk le kapott gól nélkül. Igaz, megszerettük volna nyerni őket, a maiban nem volt meg az átütő erő, de nekünk voltak a nagyobb helyzeteink. Azt mondom, hogy egy közel ikszes, de inkább győzelem szagú meccs volt a javunkra, a legfontosabb, hogy nem kaptunk gólt

− fogalmazott Tóth.

„Mindenképp a négy védőnk összhangba mozgott, ezt gyakoroltuk Telkiben, és azt hiszem ez a mérkőzésen is visszaköszönt. Tényleg a Marco is azt szerette volna, hogy a két meccset lehozzuk kapott gól nélkül, és azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív” − tette hozzá.