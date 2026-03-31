A magyar labdarúgó-válogatott a vb-ről szintén lemaradó Görögország ellen játszott gól nélküli döntetlent a Puskás Arénában, ezzel Marco Rossi együttese veretlenül zárta a márciusi felkészülést. Tóth Balázs kapuja másodjára is érintetlen maradt, a lefújást követően ő és Szoboszlai Dominik is a célokról beszélt.
Szoboszlai Dominik üzent a magyar játékosoknak
A Liverpool magyar válogatott középpályása az M4 Sportnak beszélt a célokról.
A győzelemért mentünk, ők is azért jöttek. Kiegyensúlyozott mérkőzés volt egy Nemzetek Ligája A-divízióban lévő csapattal. Pozitívum az, hgy megbeszéltük, hogy nem kaphatunk gólt, ezt teljesítettük, szerintem egy győzelem és egy döntetlen, ezzel elégedettek lehetünk.
− értékelte a találkozót a magyar válogatott csapatkapitánya, majd az újoncokról beszélt.
„Mindig próbálom a maximumot nyújtani. Meg vagyok elégedve az újoncokkal, mindenki meglehet, hiszen mindenki küzdött, úgy állt be, ahogy kellett. Mindenkire szükségünk van, és ez egy jó motiváció lehet annak is, aki a magyar bajnokságban játszik, vagy olyan bajnokságban, ami nem is biztos, hogy topbajnokság, de bárhonnan be lehet kerülni a válogatottba” − tette hozzá.
Hosszú a szezon, van FA-kupa, van Premier League, a BL-ben a PSG-vel játszunk, megpróbáljuk a legjobbat nyújtani, persze álomszerű lenne itt játszani a döntőt
− zárta gondolatait Szoboszlai.
A Blackburn kapusa szerint hiába nem nyertek, teljesült Marco Rossi terve.
Arról beszéltünk mi is a tábor előtt, hogy az a legfontosabb, hogy mindkét meccset hozzuk le kapott gól nélkül. Igaz, megszerettük volna nyerni őket, a maiban nem volt meg az átütő erő, de nekünk voltak a nagyobb helyzeteink. Azt mondom, hogy egy közel ikszes, de inkább győzelem szagú meccs volt a javunkra, a legfontosabb, hogy nem kaptunk gólt
− fogalmazott Tóth.
„Mindenképp a négy védőnk összhangba mozgott, ezt gyakoroltuk Telkiben, és azt hiszem ez a mérkőzésen is visszaköszönt. Tényleg a Marco is azt szerette volna, hogy a két meccset lehozzuk kapott gól nélkül, és azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív” − tette hozzá.
Marco Rossi együttese tehát veretlenül zárta a márciusi válogatott szünetet, miután a szlovénok legyőzés mellett döntetlent játszott Görögország ellen.
