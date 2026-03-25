Rendkívüli

Moszkva váratlan országnak küldött rémisztő fenyegetést

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

Friss videók kerültek ki a magyar labdarúgó-válogatott felkészüléséről. Az egyik felvételen Szoboszlai Dominik lövését próbálja meg hárítani Yaakobishvili Áron, előtte pedig Tóth Balázs mutatott be egy csodálatos védést.

A magyar labdarúgó-válogatott két felkészülési mérkőzést is játszik a márciusi válogatott szünetben, az elsőt március 28-án Szlovénia ellen, míg három nappal később a görögöket fogadja Marco Rossi csapata. Az edzőtábor jelenleg is zajlik, erről a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) már több videót is közölt, a főszerepbe pedig előbb Tóth Balázs, majd Szoboszlai Dominik került.

Tóth Alex és Szoboszlai Dominik Telkiben
Tóth Alex és Szoboszlai Dominik Telkiben
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Szoboszlai Dominik bombája, Tóth Balázs pazar védése

Az angol másodosztályú Blackburn magyar kapusa, Tóth Balázs mutatott be egy hatalmas védést telkiben: a 28 éves kapuvédő rendkívül pontos lövést tudott a lécre tolni, a labda pedig a kapu mögött végezte.

Az MLSZ következő Instagram-videójában már a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik látható, akinek lövését az újonc Yaakobishvili Áron próbálta meg védeni. Viszont a 20 éves játékos − Pécsi Árminhoz hasonlóan − nem járt sikerrel, hiszen a Liverpool középpályása egy erős és pontos próbálkozást intézett a hálóba, Yaakobishvili pedig szinte alig tudott elmozdulni. 

A magyar válogatott szombaton 18 órától Szlovéniát, majd kedden 19 órától Görögországot fogadja a Puskás Arénában. Rossi tanítványai júniusban Finnországot látják vendégül, aztán Kazahsztánban lépnek pályára.

