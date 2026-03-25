A magyar labdarúgó-válogatott két felkészülési mérkőzést is játszik a márciusi válogatott szünetben, az elsőt március 28-án Szlovénia ellen, míg három nappal később a görögöket fogadja Marco Rossi csapata. Az edzőtábor jelenleg is zajlik, erről a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) már több videót is közölt, a főszerepbe pedig előbb Tóth Balázs, majd Szoboszlai Dominik került.

Tóth Alex és Szoboszlai Dominik Telkiben

Szoboszlai Dominik bombája, Tóth Balázs pazar védése

Az angol másodosztályú Blackburn magyar kapusa, Tóth Balázs mutatott be egy hatalmas védést telkiben: a 28 éves kapuvédő rendkívül pontos lövést tudott a lécre tolni, a labda pedig a kapu mögött végezte.

Az MLSZ következő Instagram-videójában már a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik látható, akinek lövését az újonc Yaakobishvili Áron próbálta meg védeni. Viszont a 20 éves játékos − Pécsi Árminhoz hasonlóan − nem járt sikerrel, hiszen a Liverpool középpályása egy erős és pontos próbálkozást intézett a hálóba, Yaakobishvili pedig szinte alig tudott elmozdulni.

A magyar válogatott szombaton 18 órától Szlovéniát, majd kedden 19 órától Görögországot fogadja a Puskás Arénában. Rossi tanítványai júniusban Finnországot látják vendégül, aztán Kazahsztánban lépnek pályára.