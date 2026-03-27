Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka szerdán ünnepelték első házassági évfordulójukat, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya ráadásul egy romantikus meglepetéssel is készült a nagy napra.
Szoboszlai Dominik és kedvese Liverpoolból kaptak üzenetet
Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka több mint egy éve élnek boldog házasságban, a nagy napot Budapesten ünnepelték, és a romantikus ajándék sem maradhatott el. A magyar válogatott csapatkapitányának magánéletét a Liverpool-szurkolók is figyelemmel kísérik, ezúttal különleges fotóválogatással köszöntötték a párost − szúrta ki a Bors.
„Egy év házasként! Boldog évfordulót, sok-sok együtt töltött évet és boldogságot kívánunk” − olvasható a Liverpool Family Instagram-oldalon.
Az ünneplés mellett persze feladat is vár Szoboszlai Dominikre, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott szombaton a Puskás Arénában fogadja Szlovéniát, majd március 31-én a görögökkel csap össze egy felkészülési mérkőzésen.
