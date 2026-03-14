Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool az angol Premier League soron következő fordulójában a Tottenhamet fogadja, amely kétségbeesetten menekül a kiesés elől. A Vörösök számára kulcsfontosságú jelentőséggel bír a londoniak elleni bajnoki, hiszen három pont esetén nagy lépést tudnak tenni a Bajnokok Ligája irányába. A Chelsea-re nehéz mérkőzés vár a Newcastle United ellen, míg a Machester United az Aston Villát fogadja, tehát a riválisok közül legalább az egyik pontokat fog veszíteni.

Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Mint ismert, a Liverpool vereséggel indította a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjét, miután 1-0-s vereséget szenvedett a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray otthonában. A találkozót követően Szoboszlai dühös volt a csapatra, de nem csak az eredmény miatt.

A mérkőzés után elég dühös voltam az eredmény miatt, de nem csak emiatt, hanem mert úgy érzem, nem úgy játszottunk, ahogyan kellett volna, és ahogyan tudunk. Már annyiszor bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk legyőzni bármelyik csapatot, és felvenni a versenyt bárkivel a bajnokságban és az európai porondon egyaránt.

− idézte Szoboszlait a liverpoolfc.com.

A Liverpool sikert arat az Anfielden?

„Őszintén szólva, nem gondolok rájuk. Magunkra koncentrálok, mert nekünk is van még mit elérnünk. Jövőre a Bajnokok Ligájában szeretnénk játszani, szóval van miért küzdenünk. Mindenekelőtt magunkra kell összpontosítanunk, és a helyes dolgokat kell tennünk, akkor minden rendben lesz” − fogalmazott a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, majd üzent a szurkolóknak is.

„Vasárnap mindenképpen szükségünk van rájuk. Mindenki, aki el tud jönni, jöjjön el. Szerintem ez soha nem jelent problémát, de szükségünk van rájuk, hogy a lehető leghangosabban szurkoljanak, különösen jövő héten szerdán. Isztambulban megtapasztaltuk, milyen egy ilyen hangos stadionban, ilyen nagyszerű szurkolók előtt játszani, de szerintem otthon is meg tudjuk mutatni ugyanezt. Mindenkire szükségünk lesz.”

A Liverpool vasárnap délután, 17:30-tól fogadja a Tottenhamet.