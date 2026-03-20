A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal remek kártyát kapott a videójátékban. Szoboszlai Dominik még a sok sztárjátékos által vágyott „Gullit Gang”-be is bekerült. Az EA Sports videójában az utóbbi hetekben tündöklő középpályásnak ajándékokat kellett kibontania, egyet pedig Mohamed Szalahnak adott egy különleges okból.

Mit ajándékozott Szoboszlai Dominik Szalahnak?

Szoboszlai előtt számos becsomagolt ajándék hever egy asztalon, ezzel is utalva az EA játékmódjának születésnapi promóciójára. Az ajándékok egyesével fel vannak címkézve, mint például „stílus támogatás”, „2001”, „a 10-es”, „tiéd a klub” vagy „ölelj meg egy dalért”. Akad köztük olyan csomagolás, amit már egyből felismer, de valamelyikre csak tippje van, mi lehet benne.

A középpályás feladata az volt, hogy válasszon ki közülük hármat, és mondja meg, mely csapattársainak adná oda őket. Az első nyitásra olyat bont ki, amelyre azt mondja, „ezt meg sem akarom mutatni a kamerának”. Ez nem más, mint Szoboszlai pályafutásának első EA-kártyája.

„Ismered az idei eredeti kártyámat? Láttad rajta a gyorsaságot? Az 79. Még mindig 79” – mondta mosolyogva Szoboszlai, majd odaajándékozta a tárgyat egyik csapattársának.

A régi kártyát Mohamed Szalahnak adta, és azt mondta azért, „mert ő szeret engem”.

Szoboszlai második nyitásra a „stílus támogatást” választotta, amely egy kifordítható piros-fehér színű Liverpool címerrel ellátott halászsapkát rejtett. Ezt Hugo Eketikének adta, mert szerinte „ő bármit felvehet”. A harmadik csomagolásban pedig egy Nintendo Switch konzol volt. A játékot követően Szoboszlai megkapta saját, legújabb kártyáját is, amelyről IDE kattintva olvashat bővebben.