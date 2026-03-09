Kis túlzással mindenki a Transfermarkt hétfői frissítését várta, hiszen a portálon Szoboszlai Dominik lett az a játékos, akire a legtöbb keresés érkezett. Rengeteg rajongó várta, mi is lesz a magyar focista új értéke a népszerű portálon.

Mennyit ér Szoboszlai Dominik?

Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán 50 millió eurót ért, akkor 70-et fizetett érte a Liverpool, mindkét számadattal természetesen már akkor magyar rekorder volt. Szoboszlai ára azóta stagnált vagy felfele mozdult el, sokáig állt 75 millión, majd elérte a 80 és a 85 milliós határt is, innen várta hétfői frissítést.

Szoboszlai már a 85 millió eurós értékével is a top 30-ban volt világszinten, míg az angol liga 11. helyén állt, az új, 100 milliós értéke pedig egyáltalán nem meglepetés, hiszen szinte az egész szezonban a bajnoki címvédő csapat legjobbja, amit a számok is igazolnak: a 25 éves játékos 10 gólnál és nyolc gólpassznál jár a szezonban.

Szoboszlai klubjánál holtversenyben a második legértékesebb játékossá lépett elő. A képzeletbeli ranglistát Florian Wirtz vezeti (110 millió euró), mögötte található Szoboszlai és a 20 millióval visszaeső Alexander Isak. A Liverpool másik állandó magyar kerettagjának értéke nem változott. Kekez Milos továbbra is 40 millió eurót ér. Szoboszlai ezzel a remek értéknövekedéssel illusztris társaság tagja lett: a világon csupán 16 olyan labdarúgó van, akinek az értékét 100 millió euróra taksálja a Transfermarkt.